Дело «ЧВК Семенченко»: экс-нардепа снова взяли под стражу

Бывшего нардепа и командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко, подозреваемого в создании частной военной компании и незаконном обращении с оружием, снова взяли под стражу.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Судья удовлетворил желание СБУ. Семен Семенченко снова отправляется под арест в изолятор СБУ», — написал экс-нардеп, уточнив, что такое решение принял судья Соломенского суда Максим Вишняк.
Отметим, согласно решению суда Семенченко будет находиться под стражей 60 дней. Его арестовали в зале суда.
Сам Семенченко назвал это решение незаконным, поскольку он не нарушал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, избранную ему судом ранее. Адвокаты экс-нардепа готовятся к апелляции.
- 24 марта СБУ сообщила, что Семенченко и «агент НАБУ» Евгений Шевченко создали незаконное вооруженное формирование — «частную военную компанию» (ст. 260 УК). Компанию правоохранителям сдал один из ее бывших сотрудников. По версии следствия, Семенченко и Шевченко также являются организаторами схемы по незаконному ввозу в Украину из России запчастей военного назначения, которые впоследствии продавали оборонным предприятиям по завышенным ценам.
- Журналисты проекта «Слідство.Інфо» заявили, что частная военная компания, которую связывают с Семенченко, работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.
- 26 марта суд избрал Семенченко меру пресечения в деле о создании «частной военной компании» — его отправили под арест без возможности внесения залога. Через несколько месяцев Семенченко сообщили о новом подозрении — в приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, боеприпасов по предварительному сговору с группой лиц (ч. 1 ст. 263 УК).
- 14 июля Семенченко отпустили под круглосуточный домашний арест. После объявления решения суда в СБУ заверили, что оспорят изменение меры пресечения экс-нардепу.