Ізраїль поширив свої ковідні обмеження і на дітей від трьох років

Ізраїль почав вимагати від усіх дітей віком від трьох років перед входом у більшість приміщень довідку про вакцинацію від коронавірусу або негативний результат тесту (Green Pass).
Про це повідомляє BBC.
Це стосується ресторанів, музеї, бібліотек, тренажерних залів і басейнів. Однак для входу в магазин чи ТРЦ довідка або тест не потрібні. До цього документи вимагали у дітей від 12 років. Зазначимо, що в Ізраїлі з кінця липня почали вакцинувати дітей від 5 до 11 років із важкими супутніми захворюваннями.
З кінця червня в Ізраїлі спостерігається спалах штаму коронавірусу «Дельта». Понад 120 людей померли від нього минулого тижня — удвічі більше, ніж у липні, 600 хворих перебувають у важкому або критичному стані в лікарні.
Уряд бореться з цим сплеском, відновлює обмеження і повертає перепустки Green Pass. Також через «Дельту» Ізраїль почав прищеплювати третьою дозою препарату людей віком від 50 років, медиків і людей із супутніми захворюваннями.
Станом на 19 серпня в Ізраїлі повністю вакцинували 5,43 мільйона людей — це 60% населення.
- У квітні Ізраїль скасував обовʼязкове носіння масок на вулиці та закрив останні два спеціалізовані коронавірусні відділення в лікарнях; з 1 червня зняв всі карантинні обмеження, зокрема на збори, і більше не вимагає доказів вакцинації для пропуску в певні місця. З 15 червня країна скасувала вимогу носити захисні маски у приміщеннях.
- Ізраїль отримав першу партію вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech 9 грудня 2020 року. Уже 19 грудня було зроблене перше щеплення — вакцину ввели тодішньому премʼєру Біньяміну Нетаньягу.