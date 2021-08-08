В Ізраїлі повертають масковий режим на вулицях. Але повний локдаун поки не планують

Влада Ізраїлю вирішила повернути необхідність носити маски на вулицях під час скупчень понад ста людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я країни Ніцан Горовіц, пише Kan.

Він підкреслив, що повний локдаун буде для влади останнім кроком, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Але міністр зазначив, що конкретного порогу поки немає.

«Дотримуйтесь інструкцій, робіть тести, уникайте скупчень людей і надягайте маску», — закликав Горовіц.

Останнім часом в Ізраїлі фіксують зростання кількості нових хворих на коронавірус. З початку серпня там щодня виявляють кілька тисяч нових хворих, тоді як на початку липня їх було від 200 до 600.