В Ізраїлі повертають масковий режим на вулицях. Але повний локдаун поки не планують

Влада Ізраїлю вирішила повернути необхідність носити маски на вулицях під час скупчень понад ста людей.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я країни Ніцан Горовіц, пише Kan.
Він підкреслив, що повний локдаун буде для влади останнім кроком, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Але міністр зазначив, що конкретного порогу поки немає.
«Дотримуйтесь інструкцій, робіть тести, уникайте скупчень людей і надягайте маску», — закликав Горовіц.
Останнім часом в Ізраїлі фіксують зростання кількості нових хворих на коронавірус. З початку серпня там щодня виявляють кілька тисяч нових хворих, тоді як на початку липня їх було від 200 до 600.
- Ізраїль отримав першу партію вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech 9 грудня 2020 року. Уже 19 грудня було зроблене перше щеплення — вакцину ввели тодішньому премʼєру Беньяміну Нетаньягу.
- У квітні Ізраїль скасував обовʼязкове носіння масок на вулиці та закрив два останні спеціалізовані коронавірусні відділення в лікарнях; з 1 червня зняв усі карантинні обмеження, зокрема, на збори, і більше не вимагає доказів вакцинації для пропуску в певні місця. З 15 червня країна скасувала вимогу носити захисні маски у приміщеннях.