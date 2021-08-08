В Израиле возвращают масочный режим на улицах. Но полный локдаун пока не планируют

Власти Израиля решили вернуть необходимость носить маски на улицах во время скоплений более ста человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Ницан Горовиц, пишет Kan.

Он подчеркнул, что полный локдаун будет для власти последним шагом, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Но министр отметил, что конкретного порога пока нет.

«Следуйте инструкциям, делайте тесты, избегайте скоплений людей и надевайте маску», — призвал Горовиц.

В последнее время в Израиле фиксируют рост количества новых больных коронавирусом. С начала августа там ежедневно выявляют несколько тысяч новых больных, тогда как в начале июля их было от 200 до 600.