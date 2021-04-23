В Израиле впервые за 10 месяцев не зафиксировали смертей от коронавируса

В Израиле впервые за 10 месяцев не зафиксировали смертей из-за коронавируса.
Об этом пишет Times of Israel.
Последний раз отсутствие смертей фиксировали еще 29 июня прошлого года. Всего с начала пандемии коронавируса в стране зафиксировали свыше 837 тысяч заражений коронавирусом, жертвами которого стали 6 346 человек.
В Израиле наблюдается резкое снижение ежедневной смертности и показателей инфицирования с тех пор, как пандемия достигла пика в конце января, поскольку в стране активно проводится вакцинация. Накануне Израиль преодолел рубеж в 5 миллионов человек, получивших обе прививки.
Всего с момента старта вакцинации в стране вакцину уже получили почти 58% населения. Страна готовится начать вакцинацию детей в возрасте 12—15 лет, как только Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрит использование вакцины Pfizer для детей этой возрастной группы. Генеральный директор Министерства здравоохранения Чези Леви заявил, что, как только эта возрастная группа будет вакцинирована, страна достигнет коллективного иммунитета и отпадет необходимость в вакцинации детей младшего возраста.
- Ранее Израиль закрыл последние два специализированных коронавирусных отделения в больницах. Они работали в городах Хадера и Тверия.
- Израиль на фоне высоких темпов вакцинации от коронавируса ослабил карантин, позволив работу кафе и ресторанов. Кроме того, разрешена работа конференц-залов и заведений питания в гостиницах, а на стадионы теперь пускают по 1,5 тыс. посетителей. Также правительство ослабило ограничения по поводу путешествий. Кроме того, в стране открылись средние школы. В то же время, вакцинированные студенты пока будут вынуждены и дальше учиться только онлайн.