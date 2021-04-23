В Ізраїлі вперше за 10 місяців не зафіксували смертей від коронавірусу

В Ізраїлі вперше за 10 місяців не зафіксували жодної смерті через коронавірус.

Про це пише Times of Israel.

Останній раз відсутність смертей фіксували ще 29 червня минулого року. Всього з початку пандемії коронавірусу в країні зафіксували понад 837 тисяч заражень коронавірусом, жертвами якого стали 6 346 осіб.

В Ізраїлі спостерігається різке зниження щоденної смертності і показників інфікування з того часу, як пандемія досягла піку в кінці січня, оскільки в країні активно проводиться вакцинація. Напередодні Ізраїль подолав рубіж у 5 мільйонів осіб, які отримали обидва щеплення.

Загалом з моменту старту вакцинації в країні вакцину вже отримали майже 58% населення. Країна готується почати вакцинацію дітей у віці 12—15 років, як тільки Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалить використання вакцини Pfizer для дітей цієї вікової групи. Генеральний директор Міністерства охорони здоровʼя Чезі Леві заявив, що тільки-но ця вікова група буде вакцинована, країна досягне колективного імунітету і відпаде необхідність у вакцинації дітей молодшого віку.