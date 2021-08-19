Израиль распространил свои ковидные ограничения и на детей от трех лет

Израиль начал требовать от всех детей старше трех лет перед входом в большинство помещений справку о вакцинации от коронавируса или отрицательный результат теста (Green Pass).

Об этом сообщает BBC.

Это касается ресторанов, музеев, библиотек, тренажерных залов и бассейнов. Для входа в магазин или в ТРЦ справка или тест не нужны. До этого документы требовали у детей от 12 лет. Отметим, что в Израиле с конца июля начали вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

С конца июня в Израиле наблюдается вспышка штамма коронавируса «Дельта». Более 120 человек умерли от него на прошлой неделе — вдвое больше, чем в июле, 600 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии в больнице.

Правительство борется с этим всплеском заболеваемости, восстанавливает ограничения и возвращает пропуска Green Pass. Также из-за «Дельты» Израиль начал прививать третьей дозой препарата людей от 50 лет, медиков и людей с сопутствующими заболеваниями.

По состоянию на 19 августа в Израиле полностью вакцинировали 5,43 миллиона человек — это 60% населения.