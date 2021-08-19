Израиль распространил свои ковидные ограничения и на детей от трех лет

Израиль начал требовать от всех детей старше трех лет перед входом в большинство помещений справку о вакцинации от коронавируса или отрицательный результат теста (Green Pass).
Об этом сообщает BBC.
Это касается ресторанов, музеев, библиотек, тренажерных залов и бассейнов. Для входа в магазин или в ТРЦ справка или тест не нужны. До этого документы требовали у детей от 12 лет. Отметим, что в Израиле с конца июля начали вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
С конца июня в Израиле наблюдается вспышка штамма коронавируса «Дельта». Более 120 человек умерли от него на прошлой неделе — вдвое больше, чем в июле, 600 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии в больнице.
Правительство борется с этим всплеском заболеваемости, восстанавливает ограничения и возвращает пропуска Green Pass. Также из-за «Дельты» Израиль начал прививать третьей дозой препарата людей от 50 лет, медиков и людей с сопутствующими заболеваниями.
По состоянию на 19 августа в Израиле полностью вакцинировали 5,43 миллиона человек — это 60% населения.
- В апреле Израиль отменил обязательное ношение масок на улице и закрыл два последних специализированных коронавирусных отделения в больницах; с 1 июня снял все карантинные ограничения, в частности на сборы, и больше не требует доказательств вакцинации для пропуска в определенные места. С 15 июня страна отменила требование носить защитные маски в помещениях.
- Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech 9 декабря 2020 года. Уже 19 декабря сделали первую прививку — вакцину ввели тогдашнему премьеру Биньямину Нетаньяху.