США заморозили активи Центробанку Афганістану

Окрім заморожування активів, Вашингтон також може блокувати допомогу Афганістану від міжнародних кредиторів, таких як Міжнародний валютний фонд та Світовий банк.

Більшість резервів зберігається у Нью-Йоркському Федеральному резервному банку та інших фінансових установах США.

Замороження фінансових резервів стало одним з перших рішень адміністрації Джо Байдена стосовно економіки Афганістану після захоплення влади в цій країні талібами.

«Будь-які активи Центрального банку, якими володіє уряд Афганістану в США, не будуть надані «Талібану», — заявив представник адміністрації США.

Сполучені Штати заморозили резерви Центрального банку Афганістану на рахунках у США, позбавивши «Талібан» можливості розпоряджатися мільярдами доларів та золотом, повідомляє The Washington Post .

Оскільки Афганістан є однією з найбідніших країн світу, то сильно залежить від іноземної допомоги, яка покривала близько трьох чвертей державного бюджету.

Крім того, влада США працює над тим, щоб закрити для талібів доступ до резервів Міжнародного валютного фонду на суму майже 500 мільйонів доларів.