США заморозили активи Центробанку Афганістану

Сполучені Штати заморозили резерви Центрального банку Афганістану на рахунках у США, позбавивши «Талібан» можливості розпоряджатися мільярдами доларів та золотом, повідомляє The Washington Post.
«Будь-які активи Центрального банку, якими володіє уряд Афганістану в США, не будуть надані «Талібану», — заявив представник адміністрації США.
Замороження фінансових резервів стало одним з перших рішень адміністрації Джо Байдена стосовно економіки Афганістану після захоплення влади в цій країні талібами.
Валові резерви Центрального банку Афганістану наприкінці квітня становили 9,4 мільярда доларів.
Більшість резервів зберігається у Нью-Йоркському Федеральному резервному банку та інших фінансових установах США.
Окрім заморожування активів, Вашингтон також може блокувати допомогу Афганістану від міжнародних кредиторів, таких як Міжнародний валютний фонд та Світовий банк.
Оскільки Афганістан є однією з найбідніших країн світу, то сильно залежить від іноземної допомоги, яка покривала близько трьох чвертей державного бюджету.
Крім того, влада США працює над тим, щоб закрити для талібів доступ до резервів Міжнародного валютного фонду на суму майже 500 мільйонів доларів.
Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що «крах» Афганістану стався швидше, ніж цього очікували в Північноатлантичному альянсі, але відповідальність за це лежить головно на політичному керівництві країни.
«В останні тижні ми спостерігали політичний і військовий крах, який стався з такою швидкістю, яку ми не могли очікувати», — сказав він.
- Голова центрального банку Афганістану Аджмал Ахмаді описав «останні дні» Кабулу перед захопленням його талібами і розповів, як тікав з країни військовим рейсом. У серії твітів він описав хаос і відчай на тлі втечі частини уряду і вже колишнього президента Ашрафа Гані. Ахмаді писав, що падіння уряду було настільки швидким, що він був дезорієнтований. Стрімке просування талібів не піддавалося логіці та розумінню.
- У столиці Афганістану триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також евакуюють афганців, які співпрацювали зі США та союзниками. 16 серпня в тисняві та при падінні з літака загинули щонайменше 7 людей. Ще двох афганців застрелили американські бійці. Військові підкреслили, що вбиті першими відкрили вогонь. Чи були вони талібами — невідомо.
- Дві доби в аеропорту Кабулу спостерігався хаос — цивільні рейси досі не приймають, для них повітряні ворота столиці планують відкрити в суботу, 21 серпня. 17 серпня ситуація стабілізувалася — літаки вільно сідають і вилітають.