США заморозили активы Центробанка Афганистана

Соединенные Штаты заморозили резервы Центрального банка Афганистана на счетах в США, лишив «Талибан» возможности распоряжаться миллиардами долларов и золотом, сообщает The Washington Post.

«Любые активы Центрального банка, которыми располагает правительство Афганистана в США, не будут предоставлены «Талибану», — заявил представитель администрации США.

Замораживание финансовых резервов стало одним из первых решений администрации Джо Байдена по отношению к экономике Афганистана после захвата власти в этой стране талибами.

Валовые резервы Центрального банка Афганистана в конце апреля составили 9,4 миллиарда долларов.

Большинство резервов хранится в Нью-Йоркском Федеральном резервном банке и других финансовых учреждениях США.

Кроме замораживания активов, Вашингтон также может блокировать помощь Афганистану от международных кредиторов, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк.