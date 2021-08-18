США заморозили активы Центробанка Афганистана

Соединенные Штаты заморозили резервы Центрального банка Афганистана на счетах в США, лишив «Талибан» возможности распоряжаться миллиардами долларов и золотом, сообщает The Washington Post.
«Любые активы Центрального банка, которыми располагает правительство Афганистана в США, не будут предоставлены «Талибану», — заявил представитель администрации США.
Замораживание финансовых резервов стало одним из первых решений администрации Джо Байдена по отношению к экономике Афганистана после захвата власти в этой стране талибами.
Валовые резервы Центрального банка Афганистана в конце апреля составили 9,4 миллиарда долларов.
Большинство резервов хранится в Нью-Йоркском Федеральном резервном банке и других финансовых учреждениях США.
Кроме замораживания активов, Вашингтон также может блокировать помощь Афганистану от международных кредиторов, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк.
Поскольку Афганистан является одной из беднейших стран мира, то сильно зависит от иностранной помощи, которая покрывала около трех четвертей государственного бюджета.
Кроме того, власти США работают над тем, чтобы закрыть для талибов доступ к резервам Международного валютного фонда на сумму почти 500 миллионов долларов.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «крах» Афганистана произошел быстрее, чем этого ожидали в Североатлантическом альянсе, но ответственность за это лежит в основном на политическом руководстве страны.
«В последние недели мы наблюдали политический и военный крах, который произошел с такой скоростью, которую мы не могли ожидать», — сказал он.
- Глава центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади описал последние дни Кабула перед захватом его талибами и рассказал, как бежал из страны военным рейсом. В серии твитов он описал весь хаос и отчаяние на фоне бегства части правительства и уже бывшего президента Ашрафа Гани. Ахмади писал, что падение правительства был настолько быстрым, что он был дезориентирован. Стремительное продвижение талибов не поддавалось логике и пониманию.
- В столице Афганистана продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также эвакуируют афганцев, которые сотрудничали со США и союзниками. 16 августа в давке и при падении со взлетавшего самолета погибли минимум 7 человек. Еще двух афганцев застрелили американские бойцы. Военные подчеркнули, что убитые первыми открыли огонь. Были ли они талибами — неизвестно.
- Двое суток в аэропорту Кабула наблюдался хаос — гражданские рейсы до сих пор не принимают, для них воздушные ворота столицы планируют открыть в субботу, 21 августа. 17 августа ситуация стабилизировалась — самолеты свободно приземляются и вылетают.