«Відчував себе жахливо, кинувши персонал». Голова центробанку Афганістану розповів про свою втечу з Кабулу і хаос

Голова центрального банку Афганістану Аджмал Ахмаді описав «останні дні» Кабулу перед захопленням його талібами і розповів, як тікав з країни військовим рейсом. У серії твітів він описав хаос і відчай на тлі втечі частини уряду і президента Ашрафа Гані.

Ахмаді писав, що падіння уряду було настільки швидким, що він був дезорієнтований. Стрімке просування талібів не піддавалося логіці і його розумінню ситуації.

«У пʼятницю, 6 серпня, [місто] Зарандж пав. Протягом наступних шести днів пали низка інших провінцій, зокрема на півночі. Ходили чутки, що вказівки не чинити опір якимось чином виходили зверху. У це важко повірити, але залишається підозра», — писав Ахмаді.

На тлі стрімких подій в країні почала дешевшати національна валюта, але центробанку вдалося її стабілізувати.

«А потім настав четвер [12 серпня]. У мене був звичайний робочий день. Вранці пало місто Газні. Я пішов з роботи і поки добрався додому — Герат, Кандагар і Багдіс теж здалися, а на Гельманд йшла серйозна атака», — зазначив Ахмаді.