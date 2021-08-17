«Чувствовал себя ужасно, бросив персонал». Глава центробанка Афганистана рассказал о своем побеге из Кабула и хаосе

Глава центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади описал последние дни Кабула перед захватом его талибами и рассказал, как бежал из страны военным рейсом. В серии твитов он описал весь хаос и отчаяние на фоне бегства части правительства и президента Ашрафа Гани.

Ахмади писал, что падение правительства был настолько быстрым, что он был дезориентирован. Стремительное продвижение талибов не поддавалось логике и его пониманию ситуации.

«В пятницу, 6 августа, [город] Зарандж пал. В течение следующих шести дней пали ряд других провинций, в частности на севере. Ходили слухи, что указания не сопротивляться каким-то образом исходили сверху. В это трудно поверить, но остается подозрение», — писал Ахмади.

На фоне стремительных событий в стране начала дешеветь национальная валюта, но центробанку удалось ее стабилизировать.

«А потом наступил четверг [12 августа]. У меня был обычный рабочий день. Утром пал город Газни. Я ушел с работы и пока добрался домой — Герат, Кандагар и Багдис тоже сдались, а на Гельманд шла серьезная атака», — отметил Ахмади.