Канада не визнаватиме талібів як офіційну владу Афганістану

Влада Канади не має наміру визнавати талібів як представників офіційної влади Афганістану.

Про це заявив премʼєр країни Джастін Трюдо, повідомляє Reuters.

«Канада не планує визнавати талібів як уряд Афганістану. Вони прийшли до влади і силою замінили законним чином обраний демократичний уряд», — сказав Трюдо.

15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що взяли владу у країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% територій. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни. «Талібан» очікує повної передачі влади та готується оголосити про створення Ісламського Емірату Афганістан — так називалася країна 20 років тому під правлінням «Талібану», поваленого військами США у 2001 році.