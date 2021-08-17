Канада не признает талибов в качестве официальной власти Афганистана

Правительство Канады не намерено признавать талибов в качестве представителей официальных властей Афганистана.
Об этом заявил премьер страны Джастин Трюдо, сообщает Reuters.
«Канада не планирует признавать талибов в качестве правительства Афганистана. Они пришли к власти и силой сменили законным образом избранное демократическое правительство», — сказал Трюдо.
15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территорий. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.
Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице идет массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, которые сотрудничали со США и союзниками, но хаос в аэропорту приводит к жертвам. Восьмерых украинцев вывезли оттуда утром 16 августа. Сейчас там остаются еще 153 гражданина Украины (самолет не может вылететь).
- Во вторник вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя легитимным главой государства после бегства экс-президента Ашрафа Гани и призвал жителей страны к вооруженному сопротивлению талибам.
- Перед этим президент США Джо Байден, комментируя вывод американских войск и захват Афганистана талибами, заявил, что построение демократического общества никогда не была целью США в Афганистане.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе не исключают возможности нанесения дистанционных ударов по террористам в Афганистане — прежде всего, речь идет о таких группировки, как «Аль-Каида», если она вернется в страну.
- Во вторник боевики движения «Талибан» дали первую пресс-конференцию. На ней они говорили о безопасности и правах женщин, а журналистов просили «справедливо» освещать события и обещали изменить страну.