Канада не признает талибов в качестве официальной власти Афганистана

Правительство Канады не намерено признавать талибов в качестве представителей официальных властей Афганистана.

Об этом заявил премьер страны Джастин Трюдо, сообщает Reuters.

«Канада не планирует признавать талибов в качестве правительства Афганистана. Они пришли к власти и силой сменили законным образом избранное демократическое правительство», — сказал Трюдо.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территорий. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.

Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице идет массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами эвакуируют афганцев, которые сотрудничали со США и союзниками, но хаос в аэропорту приводит к жертвам. Восьмерых украинцев вывезли оттуда утром 16 августа. Сейчас там остаются еще 153 гражданина Украины (самолет не может вылететь).