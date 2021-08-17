НАТО предупреждает о дистанционных ударах по Афганистану в случае появления «Аль-Каиды»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе не исключают возможности нанесения дистанционных ударов по террористам в Афганистане — прежде всего, речь идет о таких группировках, как «Аль-Каида», если она вернется в страну.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Соглашение между США и «Талибаном», заключенное в феврале 2020 года, предусматривает, что американские войска выходят из Афганистана вместе с союзниками по НАТО, но в то же время талибы гарантируют, что Афганистан не станет снова платформой для международного терроризма», — заявил он.

По его словам, НАТО ожидает от «Талибана» соблюдения этих договоренностей. «Но союзники по НАТО сохраняют способность наносить удары по террористическим группам дистанционно, если мы увидим, что эти террористические группы пытаются утвердиться и снова планируют атаки против стран-участниц НАТО», — добавил генсек.