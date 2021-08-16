«Будувати країну не було нашою метою». Байден звернувся до американців з приводу ситуації в Афганістані

Побудова демократичного суспільства ніколи не була метою США в Афганістані.

Про це президент Штатів Джо Байден заявив у зверненні до нації.

Він пояснив, що насправді головною ціллю США було протистояння тероризму і запобігання атакам на територію США. Байден вважає, що ці задачі Вашингтон виконав.

«Я поїхав до Афганістану майже 20 років тому з чіткими цілями: піймати тих, хто напав на нас 11 вересня 2001 року, і переконатися, що «Аль-Каїда» не зможе використати Афганістан як базу, з якої можна знову атакувати нас. Ми це зробили», — заявив Байден.

Американський лідер нагадав, що його попередник Дональд Трамп домовився про повний вивід американських військ з Афганістану до 1 травня 2021 року, скоротивши за час свого правління американський контингент у цій країні з 15,5 до 2,5 тисячі військових.

Також Байден заявив, що за час війни у Афганістані США витратили на підтримку безпекової ситуації в країні понад $1 трильйон, модернізувавши армію та навіть забезпечивши збройні сили Афганістану військовою авіацією, «тим, чого немає навіть у «Талібану». Президент констатував, що США дали афганським військам все, що їм було потрібно, але не змогли «забезпечити волею до перемоги».

«Політичні лідери Афганістану здалися і втекли з країни. Афганські військові зʼєднання розвалилися, деякі навіть не намагалися боротися. Події минулого тижня підкреслили, що припинення військової участі США в Афганістані зараз було правильним рішенням. Американські війська не можуть і не повинні воювати і гинути у війні, в якій афганські сили не готові боротися за себе», — поскаржився Байден.

Президент США також підкреслив, що Штати продовжать підтримувати народ Афганістану, додавши, що американці мають намір швидше вивезти людей з аеропорту Кабулу, після цього війна, за його словами, завершиться.

Байден заявив, що не бажає «перекладати» війну в Афганістані на плечі свого наступника і хоче, аби американські солдати більше не гинули та калічилися внаслідок бойових дій у цій країні. «Це є нашим справжнім національним інтересом», — підсумував американський лідер.