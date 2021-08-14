«Талібан» захопив 19 столиць афганських провінцій. Ісламісти наближаються до головного міста — Кабулу

Сили радикальної ісламістської організації «Талібан» захопили місто Пул-і-Алам. Таким чином, після тижневого наступу таліби контролюють столиці вже 19 з 34 афганських провінцій.

Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters з посиланням на словам представника місцевої влади.

На умовах анонімності він розповів журналістам, що спротиву талібам у місті майже не було. Це вже далеко не перший випадок, коли «Талібан» бере під контроль населені пункти, не зустрічаючи спротиву з боку урядових сил Афганістану.

Пул-і-Алам розташований всього у 70 кілометрах від столиці країни Кабулу, відтак таліби скорочують свій шлях до захоплення головного міста Афганістану.

У суботу, 14 серпня також ведуться бої за адміністративний центр провінції Вардак — Майданшахр. Це місто розташоване лише у 46 кілометрах від Кабулу. Наразі у провінції Вардак таліби контролюють уже більшу частину території.