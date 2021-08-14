«Талібан» захопив 19 столиць афганських провінцій. Ісламісти наближаються до головного міста — Кабулу

Сили радикальної ісламістської організації «Талібан» захопили місто Пул-і-Алам. Таким чином, після тижневого наступу таліби контролюють столиці вже 19 з 34 афганських провінцій.
Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters з посиланням на словам представника місцевої влади.
На умовах анонімності він розповів журналістам, що спротиву талібам у місті майже не було. Це вже далеко не перший випадок, коли «Талібан» бере під контроль населені пункти, не зустрічаючи спротиву з боку урядових сил Афганістану.
Пул-і-Алам розташований всього у 70 кілометрах від столиці країни Кабулу, відтак таліби скорочують свій шлях до захоплення головного міста Афганістану.
У суботу, 14 серпня також ведуться бої за адміністративний центр провінції Вардак — Майданшахр. Це місто розташоване лише у 46 кілометрах від Кабулу. Наразі у провінції Вардак таліби контролюють уже більшу частину території.
При цьому напередодні «Талібану» вдалося взяти під контроль друге та третє за розмірами міста країни: Кандагар та Герат.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася в 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня. Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію і заявив, що взяв під контроль 85% країни.
- На початку серпня таліби почали захоплювати столиці провінцій. Від перемирʼя бойовики відмовилися. 11 серпня таліби наблизилися до Кабулу, захопивши місто Газні.