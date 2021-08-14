«Талибан» захватил 19 столиц афганских провинций. Исламисты приближаются к главному городу — Кабулу

Силы радикальной исламистской организации «Талибан» захватили город Пул-и-Алам. Таким образом, после недельного наступления талибы контролируют столицы уже 19 из 34 афганских провинций.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на словам представителя местных властей.

На условиях анонимности он рассказал журналистам, что сопротивления талибам в городе почти не было. Это уже далеко не первый случай, когда «Талибан» берет под контроль населенные пункты, не встречая сопротивления со стороны правительственных сил Афганистана.

Пул и-Алам расположен всего в 70 километрах от столицы страны Кабулу, следовательно талибы сокращают свой путь к захвату главного города Афганистана.

В субботу, 14 августа, также ведутся бои за административный центр провинции Вардак — Майданшахр. Этот город находится всего в 46 километрах от Кабулу. Сейчас в провинции Вардак талибы контролируют уже большую часть территории.