«Ситуація в Афганістані виходить з-під контролю». В ООН та НАТО закликали талібів до переговорів

Ситуація в Афганістані, де бойовики захоплюють одну за одну столиці провінцій, виходить з-під контролю.

Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш під час брифінгу.

«Тільки за останній місяць понад 1 тисяча осіб були вбиті або поранені в результаті невибіркових атак проти мирного населення, особливо у провінціях Гільменд, Кандагар і Герат», — сказав він.

Також Гутерріш наголосив, що захоплення влади в Афганістані військовим шляхом призведе лише до продовження громадянської війни або міжнародної ізоляції країни.

Генсек ООН закликав рух «Талібан» негайно припинити наступ, а сторони конфлікту — врегулювати кризу шляхом переговорів.