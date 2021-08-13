«Ситуація в Афганістані виходить з-під контролю». В ООН та НАТО закликали талібів до переговорів

Ситуація в Афганістані, де бойовики захоплюють одну за одну столиці провінцій, виходить з-під контролю.
Про це заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш під час брифінгу.
«Тільки за останній місяць понад 1 тисяча осіб були вбиті або поранені в результаті невибіркових атак проти мирного населення, особливо у провінціях Гільменд, Кандагар і Герат», — сказав він.
Також Гутерріш наголосив, що захоплення влади в Афганістані військовим шляхом призведе лише до продовження громадянської війни або міжнародної ізоляції країни.
Генсек ООН закликав рух «Талібан» негайно припинити наступ, а сторони конфлікту — врегулювати кризу шляхом переговорів.
Також загострення ситуації в Афганістані обговорили під час зустріч союзників по НАТО.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі глибоко занепокоєні високим рівнем насильства, спричиненого наступом талібів, включаючи напади на мирних жителів, цілеспрямовані вбивства і повідомлення про інші серйозні порушення прав людини.
«Таліби повинні зрозуміти, що вони не будуть визнані міжнародним співтовариством, якщо захоплять країну силою. Ми, як і раніше, прихильні підтримці політичного вирішення конфлікту», — додав він.
- У квітні США і союзники почали виводити війська з Афганістану в рамках завершення місії НАТО «Рішуча підтримка», яка почалася в 2014 році. Повне виведення військ має завершитися до 31 серпня. Рух «Талібан» на цьому тлі почав активні бої за територію і заявив, що взяв під контроль 85% країни.
- На початку серпня таліби почали захоплювати столиці провінцій. Від перемирʼя бойовики відмовилися. 11 серпня таліби наблизилися до Кабулу, захопивши місто Газні. За три дні вони взяли під контроль центри понад 10 провінцій та захопили друге та третє за величиною міста в Афганістані — Кандагар і Герат.