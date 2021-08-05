Івано-Франківський міський осередок «Голосу» вийшов з партії у повному складі

Команда Івано-Франківської міської організації у повному складі вийшла з партії «Голос». Перед цим політсилу покинув голова Івано-Франківського осередку Володимир Тищенко.

Про це йдеться у заяві Івано-Франківської міської організації.

«Маючи розуміння того, що ми не є, не були і не будемо маріонетками в чиїхось руках, Івано-Франківський міський осередок в повному складі ухвалив рішення про вихід з політичної партії «Голос», — наголосили франківчани.

Вони пояснили, що міський осередок завжди виступав за чесність, прозорість та демократичність, однак «керівництво партії знехтувало цими принципами та ідеями».