Партія «Голос» назвала незаконним створення депутатської групи всередині своєї фракції

«Голос» зазначив, що, відповідно до закону, депутати можуть вийти з фракції і тільки позафракційні депутати мають право створювати депутатські групи. А створення груп у складі фракції прямо суперечить статтям 58 — 60 закону «Про Регламент Верховної Ради України».

Партія «Голос» назвала незаконним створення депутатської групи «Справедливість» у рамках своєї парламентської фракції. Про це йдеться у заяві політсили.

У партії наголошують, що поважають колег в їхньому бажанні мати альтернативну точку зору, але вона не може порушувати закон.

«Ми глибоко переконані, що всі питання внутрішнього партійного життя будь-якої партії, в тому числі партії «Голос», мають вирішуватись відповідно до правил та процедур партії. Для цього існують органи управління, такі як зʼїзд та Політична рада. Сьогодні Політична рада партії «Голос» розгляне заяву частини фракції «Голос» у Верховній Раді та дасть їй оцінку», — додали у політсилі.

Нагадаємо, що 16 червня у Раді 10 депутатів «Голосу», які стоять в опозиції до керівництва політсили, оголосили про створення групи «Справедливість». Голів партії та фракції вони звинуватили у кулуарних «договорняках».