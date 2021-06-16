Десять депутатів «Голосу» створили власне обʼєднання і висловили недовіру керівництву фракції

До об’єднання увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин. Зазначимо, що це половина парламентської фракції «Голосу» — всього у ній 20 членів.

Про це вони заявили під час засідання Верховної Ради.

На тлі розколу у партії «Голос» 10 депутатів її парламентської фракції створили окреме обʼєднання «Справедливість» і оголосили недовіру керівництву.

Олексій Гончаренко / Telegram

Нардепи висловили недовіру голові фракції Ярославу Железняку, «який вже три місяці не збирає засідання фракції попри бажання більшості», а також ініціюють виключення з партії її глави Кіри Рудик, яка прогулює 60% засідань Ради.

«Вчора керівництво нашої партії та фракції практично перетнуло червону лінію та зрадило інтересам виборців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову та культуру. [...] Більшість партійців зрадили цінностям, які ми декларували на виборах. Саме тому ми обʼєднались у групу, аби надалі відстоювати інтереси українців, а не керівництва партії, фракції чи окремих олігархів», — заявила Олександра Устінова.