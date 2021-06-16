НАЗК: Верховна Рада цього тижня може позбавити права виявляти фіктивні витрати політичних партій

Національне агентство з питань запобігання корупції попередило, що Верховна Рада вже цього тижня може позбавити його права виявляти фіктивні витрати політичних партій. Це зробить неможливою боротьбу з впливом олігархів на владу.

Про це НАЗК повідомило у Facebook.

Законопроєкт №5253 та альтернативний йому №5253-1 комітет Ради розгляне у середу, 16 червня. В агентстві заявляють про ризики, що комітет порекомендує Раді ухвалити законопроект за основу і в цілому, тобто за одне засідання. Таке голосування може відбутися завтра, 17 червня.

Раніше НАЗК вже попереджало, що законопроект №5253 покликаний заборонити йому виявляти фіктивні фінансові операції партій та надані за заниженими або завищеними цінами послуги. Зараз на цій підставі НАЗК зокрема призупиняє державне фінансування партій.