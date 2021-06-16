НАПК: Верховная Рада на этой неделе может лишить права выявлять фиктивные расходы политических партий

Национальное агентство по предупреждению коррупции предупредило, что Верховная Рада уже на этой неделе может лишить его права выявлять фиктивные расходы политических партий. Это сделает невозможной борьбу с влиянием олигархов на власть.

Об этом НАПК сообщило в Facebook.

Законопроект №5253 и альтернативный ему №5253-1 комитет Рады рассмотрит в среду, 16 июня. В агентстве заявляют о рисках, что комитет порекомендует Раде принять законопроект за основу и в целом, то есть за одно заседание. Такое голосование может состояться завтра, 17 июня.

Ранее НАПК уже предупреждало, что законопроект №5253 призван запретить выявлять фиктивные финансовые операции партий и предоставленные по заниженным или завышенным ценам услуги. Сейчас на этом основании НАПК в частности приостанавливает государственное финансирование партий.