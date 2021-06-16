Десять депутатов «Голоса» создали собственное объединение и выразили недоверие руководству фракции

В объединение вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараськин, Ярослав Юрчишин. Отметим, что это половина парламентской фракции «Голоса» — всего в ней 20 человек.

Об этом они заявили во время заседания Верховной Рады.

На фоне раскола в партии «Голос» 10 депутатов ее парламентской фракции создали отдельное объединение «Справедливость» и объявили недоверие руководству.

Алексей Гончаренко / Telegram

Нардепы выразили недоверие главе фракции Ярославу Железняку, «который уже три месяца не собирает заседание фракции, несмотря на пожелания большинства», а также инициируют исключение из партии ее главы Киры Рудык, которая прогуливает 60% заседаний Рады.

«Вчера руководство нашей партии и фракции практически пересекло красную линию и изменило интересам избирателей. Они голосовали за русификацию, когда обещали защищать украинский язык и культуру. [...] Большинство партийцев предали ценности, которые мы декларировали на выборах. Именно поэтому мы объединились в группу, чтобы в дальнейшем отстаивать интересы украинцев, а не руководства партии, фракции или отдельных олигархов», — заявила Александра Устинова.