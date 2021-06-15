Партия «Голос» отозвала свои подписи с постановления о включении в повестку дня закона о дубляже фильмов

Депутаты парламентской фракции «Голос» Роман Костенко, Кира Рудик, Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин и Андрей Осадчук отзывают свои голоса за внесение в повестку дня законопроектов №5554 и № 5554-1 об отсрочке украинского дубляжа в фильмах.

Об этом говорится в заявлении партии.

«Голос» называет это голосование «ошибкой», поскольку эти два законопроекта якобы появились в последний момент среди 27 других (в частности, о территориальной обороне). Лучшим вариантом «Голос» считает провалить голосование за постановление о включении в повестку дня, а затем, исключив законопроект № 5554, остальные законы включить в повестку дня.