Партія «Голос» відкликала свої підписи з постанови про включення до порядку денного закону про дубляж фільмів

Депутати парламентської фракції «Голос» Роман Костенко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин і Андрій Осадчук відкликають свої голоси за внесення до порядку денного законопроєктів № 5554 та № 5554-1 про відтермінування українського дубляжу у фільмах.

Про це йдеться в заяві партії.

«Голос» називає це голосування «помилкою», адже ці два законопроєкти начебто з’явилися останньої миті серед 27 інших (зокрема, про територіальну оборону). Найкращим варіантом «Голос» називає провалити голосування за постанову про включення до порядку денного, а після цього, вилучивши законопроєкт № 5554, решту законів внести до порядку денного.