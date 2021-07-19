Партія «Голос» на тлі розколу змінить статут. На зʼїзді порушать питання довіри до голови партії Рудик

Голова партії «Голос» Кіра Рудик розповіла, що на 29 липня заплановано зʼїзд політсили, на якому розглянуть зміну статуту і питання довіри до неї як до лідерки.

Про це Рудик розповіла в інтервʼю «Бабелю».

«Перш за все, ми знову будемо обговорювати нашу ліберальну програму. Також буде звіт голови партії про те, як партія розвивається, будуть присутні лідери думок, які доєдналися до партії на місцях і готові її будувати. Ми не оминемо питання довіри до голови партії. Я сама поставлю це питання на голосування — так само, як зробила це в січні. У нас будуть зміни до статуту, політрада розглядає останню версію, яку ми напрацювали», — заявила Рудик.

Вона додала, що на зʼїзді вирішать, чи буде партія «масовою на 100 тисяч людей», а чи з «якісними» членами осередків на тисячу осіб.

Рудик запевнила, що не ставитиме питання про виключення з партії депутатів, які пішли до неї в опозицію і створили депутатську групу «Справедливість».