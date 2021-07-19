У партії «Голос» розкол. Її главу Кіру Рудик однопартійці називають узурпатором. Ми поставили їй 36 запитань про конфлікт і багато разів почули «ця інформація не відповідає дійсності». Інтервʼю

Сергій Моргунов / «Бабель»

У понеділок опозиційні члени вашої фракції повідомили, що Ярослав Железняк більше не голова фракції. Це рішення підтримали 11 із 20 членів фракції. Зі свого боку Железняк каже, що він залишається головою, бо для його звільнення потрібно 14 голосів. Отже, хто є головою фракції та що для вас означає це голосування?

Головою нашої фракції в парламенті є Ярослав Железняк. Питання про його відставку не виносили на засідання фракції та не голосували. Наступного після цієї заяви дня члени фракції, серед яких і я, і Сергій Рахманін, і заступник голови фракції, звернулися до голови парламенту з листом, де розʼяснили ситуацію. Крапку в цьому питанні поставлять пан [Дмитро] Разумков і регламентний комітет, які оперують не емоціями, а документами. Це неприємні маніпуляції, які, на жаль, колеги винесли на публіку.

Ваші опоненти вважають, що ви захопили партію та одноосібно нею керуєте. Це допускається в бізнесі, у вас була власна компанія, але партія «Голос» позиціонує себе як демократична партія не лідерського типу. Чому так сталося, що частина депутатів називає вас рейдером?

Давайте розбиратися. Хто керує партією між з’їздами? Не голова партії, а політрада. Вона ухвалює рішення, які стосуються діяльності партії. А я фактично виконавчий директор, який займається забезпеченням життєдіяльності партії та дотриманням того курсу, який партія собі обрала. Наразі в політичній раді у нас семеро людей. І там є представники регіонів, представники народних депутатів. Тому це спекулятивні заяви.

Тепер щодо питань узурпації. Коли Святослав Вакарчук вирішив, що хоче передати керування партією, він виніс це питання на з’їзд. І зʼїзд підтримав мою кандидатуру. У січні знову відбувся з’їзд, і я поставила запитання про довіру голові партії. І знову я отримала понад 90 відсотків підтримки. У липні відбудеться з’їзд, і я на ньому готова ставити таке ж запитання. І люди, які є представниками регіонів з усієї країни, будуть приймати рішення.

Про майбутній з’їзд ми ще поговоримо. Ви кажете про політраду, але вона складається з людей, які підтримують вашу позицію і є лояльними до вас. Людей, які були з вами не згодні, з політради виключили. Я кажу про Сергія Притулу і Ярослава Юрчишина.

Хто виключає людей з політради і хто включає людей у політраду? Це робить не Кіра Рудик, а з’їзд. Тому запитання про те, чому ті чи інші люди не увійшли до політради, потрібно ставити великому колегіальному органу, який може ухвалити інше рішення, наприклад, у липні. До речі, ані Юрчишин, ані Притула не претендували на участь у чинному складі політради та самі відмовилися балотуватися в новий склад цього органу.

Але тільки від вас залежить, чи відбудеться з’їзд?

Узагалі ні, це неправда. У нас у статуті прописано, що ухвалюють рішення два органи: або голова партії, або політична рада.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Ще раз: політична рада — це лояльні до вас люди.

Зовсім ні. Подивіться, наприклад, на Львів, який зараз є достатньо активним і виступає зі своєю власною позицією.

Напередодні місцевих виборів зʼїзд змінив статут партії, і тепер ви впливаєте на розподіл усіх партійних фінансів.

Це не відповідає дійсності. У нас у статуті прописано, що розпоряджається ресурсами партії голова та політрада. У нас політрада затверджує усі великі витрати. Політрада регулярно затверджує щоквартальний бюджет.

Далі. Опозиційну групу депутатів керівництво партії позбавило помічників, яких оплачує партія. А також з кінця січня — початку лютого на сайті «Голосу» більше не публікують коментарі депутатів, які не підтримують вашу позицію.

У січні після місцевих виборів відбулися з’їзд і переформатування політради та загальних підходів роботи партії. Увесь минулий рік ми шукали механізми, як ми можемо говорити єдиним голосом. І саме в січні домовлялися, що всі, хто готові працювати і єдиним голосом пояснювати позицію партії, давайте працювати разом. Тоді ж наші колеги заявили, що в них інша думка… Партія не проплачує помічників просто для того, аби проплачувати. Ідеться про юридичних помічників, які аналізують законопроєкти. Деякі з них не працюють із жодним депутатом, а просто працюють на партію, оскільки ми перейшли від формату помічників кожному депутатові до формату аналітичного центру, який спільно формує позицію з усіх питань для партії. Якщо деякі мої колеги вирішили не співпрацювати з партією, то вони не співпрацюють і з цими помічниками.

Але ж ви заявляєте, що у вас демократична партія. Це передбачає, що позиції можуть не збігатися. А ви обмежили незгодних, їх видалили з сайту, забрали помічників. Це не схоже на демократичний процес.

Це не відповідає дійсності. Якщо ми переформатували роботу нашого аналітичного центру та партії і колеги вирішили з ним не співпрацювати, це не значить, що переформатування було неправильним, правда?

Сергій Моргунов / «Бабель»

Ні, бо ці колеги — теж депутати, за них голосували люди, а у вас принцип: ви не з нами, ви проти нас, до побачення, вас не існує.

Ні, це зовсім не так. Давайте я вам ще раз поясню, як працює партія «Голос» і що відбувається у нас усередині. У січні в нас відбулося переформатування, у нас була криза росту, у нас зараз боротьба за владу. Яка моя задача як голови партії та політичної ради? Зробити так, щоб структура, яка складається не тільки з 20 народних депутатів, а з великої кількості людей (350 депутатів місцевих рад і представників 26 осередків), щоб вони могли плідно працювати, незалежно від того, що відбувається у фракції «Голос». Це завдання ми виконуємо…

Ми повинні дотримуватися наших цінностей. Це чотири речі: перша — проукраїнська позиція, друга — нульова толерантність до корупції, третя — просування питань щодо економічного зростання і ліберальних цінностей, і четверта — судова реформа. Ці позиції не відрізняються ні у мене, ні в інших депутатів фракції.

Тут у мене немає заперечень, але я кажу про внутрішню кухню. Наскільки мені відомо, незгодних депутатів просто видаляли з партійних чатів і блокували їм пошту. Це точно не про демократичні цінності.

Ця історія не відповідає дійсності. Це бездоказові маніпуляції. Це емоційні речі, я прекрасно розумію, звідки вони приходять, але вони неправдиві. Усі депутати є щонайменше у трьох фракційних чатах і регулярно отримують на пошту запрошення, наприклад на засідання фракції.

Тобто з чатів нікого не видаляли?

Я можу показати чат. Там люди виходили самі, це були їхні емоційні реакції. У мене є ці чати, але я думаю, що це буде низько вам їх показувати.

І пошту не блокували?

Я не можу такого пригадати. Можемо запитати нашого системного адміністратора, можливо, він робив якісь технічні зміни, але давайте перевіримо і зараз надішлемо нашим депутатам на пошту інформацію.

Це скріншот переписки про блокування партійної пошти Олександри Устінової. Його опублікували «опозиціонери» на сторінці групи «Справедливість»

Пошту точно блокували.

У нас зараз близько тисячі партійців, які мають партійні пошти. Думаю, ми говоримо про якісь технічні питання, а не персональні.

Сергій Моргунов / «Бабель»

НАЗК призупинило державне фінансування партії наприкінці минулого року і досі не відновило. Чи будете ви скорочувати штат і звідки плануєте отримувати фінансування?

Справді, НАЗК призупинило фінансування партії на початку року. Ми пішли в суд і виграли його. Тридцятого червня ми виграли в апеляції. І зараз НАЗК має виконати це рішення і видати нам фінансування за 2021 рік. Ми очікуємо, що з дня на день буде відновлене фінансування.

Останнім часом партія відкрила пʼять нових осередків «Голосу». Луганський осередок очолює депутат Київради Василь Попатенко, до Луганської області він не має жодного стосунку. Миколаївський осередок очолює Зоя Ярош — теж депутат Київради. Як депутати, які працюють і живуть в Києві, можуть очолювати осередки в інших областях?

Василь Попатенко — ветеран, учасник бойових дій. У нього з Луганщиною пов’язана велика кількість його власних контактів і його власних бажань працювати на партію. Тому коли він висловив таке бажання і знайшов команду, політрада не змогла йому відмовити. Зоя Ярош родом з Миколаївщини. Так, вона працює в Києві, але вона зібрала людей, зібрала команду в Миколаєві, і та працює під її керівництвом.

Є ще один збіг. Ви очолюєте Київський осередок, і виходить, що ці люди — з-під вашого крила.

Я навіть не знаю, що на це сказати. Я очолюю Київський осередок з кінця 2019 року. Я провела тут місцеві вибори й досі маю в Київському осередку велику підтримку.

Я про це і кажу. Люди, які очолили осередки, — це знову люди, які підтримують виключно вашу позицію у конфлікті.

Давайте знову розберемося, як відбувається призначення і вибір голови осередку. Людина, яка хоче очолити осередок, пропонує свою кандидатуру політраді. Рішення про те, хто буде головою осередка, ухвалює політична рада.

Яка, знову ж таки, на вашому боці.

Ні, там є партійці, які потім збирають конференцію і голосують на підтримку тієї чи іншої кандидатури. Я думаю, було би дуже маніпулятивним казати, що я впливаю на партійців, які працюють у Луганській області, більшість з яких є учасниками бойових дій, які захищали свою країну і зараз дуже раді, що вони можуть розбудовувати осередок партії.

Добре, Запорізька область. Там осередок очолила Ірина Вишнякова, яка в минулій каденції була місцевим депутатом від Партії Олега Ляшка. Хіба у «Голоса» і Партії Ляшка однакова ідеологія?

Ми спілкувалися з пані Іриною перед тим, як вона виявила бажання очолити наш осередок у Запоріжжі. Це було моє перше запитання до неї. І я не знаю, на яких умовах чи з якими задачами вона стикалась у своїй попередній партії, але вона абсолютно чітко розуміє цінності партії «Голос», відповідає ним і готова працювати за нашими стандартами.

Так, але якщо ідеології різні, то чи не виглядає так, ніби людина просто намагається робити політичну кар’єру?

Ви знаєте, у нас є дуже чіткі критерії і для голів осередків, і для членів партії: щоб людина не була в Партії регіонів або Комуністичній партії; щоб у неї не було жодних корупційних скандалів; щоб вона відповідала цінностям партії. Пані Ірина відповідає усім цим критеріям. Навіть більше, вона презентувала моїм колегам своє бачення розвитку осередка в Запоріжжі та має нашу підтримку.

Також ви змінили керівників в опозиційних до вас осередках — Дніпровському і Чернівецькому. Останній вимагав виключити вас з партії, а тепер його очолив Владислав Шелоков, який був вашим помічником.

Ця інформація, на жаль, не відповідає дійсності. Цього тижня відбулася або от-от відбудеться конференція в Чернівецькому осередку. На ній буде кандидувати інша людина — один з наших партійців.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Хто це?

Давайте я скажу про це, коли відбудеться конференція, щоб ми зараз не вплинули на її рішення. Ця людина звідти, вона з нами працювала і працює зараз у Чернівцях. І ми казали, що пан Шелоков ― це тимчасова заміна, виконувач обов’язків. А зараз там буде інша людина.

Давайте тепер про з’їзд. Він запланований на 29 липня. Які питання ви будете на ньому обговорювати?

Перш за все, ми знову будемо обговорювати нашу ліберальну програму. Також буде звіт голови партії про те, як партія розвивається, будуть присутні лідери думок, які доєдналися до партії на місцях і готові її будувати. Ми не оминемо питання довіри до голови партії. Я сама поставлю це питання на голосування — так само, як зробила це в січні. У нас будуть зміни до статуту, політрада розглядає останню версію, яку ми напрацювали. І у нас, напевно, будуть питання, які стосуються концептуальних речей: чи ми масова партія, тобто чи ми хочемо, щоб у партії було 100 тисяч людей, чи ми та партія, де якість членів осередка важливіша за їхню кількість, тобто щоб у нас була партія на тисячу людей, але де всі всіх знають.

Ви будете ставити питання про виключення з партії опозиційних депутатів?

Я не буду виносити таке питання.

А інші?

Моя позиція тут максимально конструктивна. Я вважаю, що цим людям треба дати можливість висловитися з приводу того, що відбувається. Друге — ми повинні домовитися, яким чином працюємо далі.

Наскільки цей з’їзд відображатиме позицію всієї партії? З огляду на зміну голів осередків на з’їзд приїдуть люди з відмінною від вашої позицією?

Щодо зміни голів осередків, ми говоримо про представників трьох осередків, які не виконали задачі, які перед ними ставила партія. Це рішення не було повʼязане з їхньою позицією. Я вам можу назвати інші осередки, які висловлюють свою позицію достатньо різко, вони працюють, нічого з ними не відбувається.

Наприклад?

Я про Вінницю, наприклад, яку очолює пані Олександра Устінова. Я впевнена, що представник Вінниці теж буде на з’їзді та зможе висловити свою позицію.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Наскільки мені відомо, є ідея про пропорційне представлення на зʼїзді, залежно від представництва в місцевій владі?

Я опоную такій ідеї та ніколи не буду її підтримувати. Завжди в демократичних суспільствах на певному етапі розвитку з’являється ідея: а давайте оцим давати більше голосів, або ж давайте давати голос тільки людям з вищою освітою, наприклад... Кожна людина голосує одним голосом, так само, я вважаю, неможливо дискримінувати одні осередки відносно інших.

У той же час ви дискримінуєте опозиційних депутатів…

Ситуація дуже різна від регіону до регіону. Осередок на Донеччині, який отримав шість депутатів на місцевих виборах, для нашої партії так само важливий, як осередки на Західній Україні, які отримали набагато кращий результат.

Можете розповісти, які зміни будуть у статуті партії та чи отримають регіональні осередки право скликати з’їзд?

Наразі останню версію статуту ще не ухвалила політрада, тому я не даю якихось коментарів. З того, що я пригадую, там немає такої можливості.

За моєю інформацією, ви вимагаєте передати володіння сторінками соцмереж осередків партії київській пресслужбі. Чому?

Я думаю, це запитання до пресслужби, я запитаю у них, коли у нас закінчиться інтерв’ю.

Тобто ви нічого про це не знаєте?

Я таких задач не давала.

Про КРІ. У бізнесі зазвичай топам ставлять конкретні КРІ, у політиці головне — довіра і рейтинг, який її відображає. Рівень підтримки «Голосу» впав із 3 відсотків до 1—1,9 відсотка. Виходить, ви не впоралися з КРІ?

Ми з вами орієнтуємося на різні рейтинги. Пʼять днів тому було опитування «СОЦИС», там у голоса 2,9 відсотка.

Розумієте, рейтинг змінюється, він змінюється весь час: через вибори, через певну публічну позицію колег. Мої КРІ, коли я стала головою партії, — це місцеві вибори та виконання програми. І тут ми працюємо краще, ніж могли би.

Давайте поговоримо про ваше голосування за закон про корінні народи. Ви ним дуже пишаєтесь, у вас є пост у Facebook про це. Але в цілому за цей закон ви не голосували, чому?

Ви впевнені, що у вас правильна інформація? Я голосувала за всі закони, тому що я співавтор цих законів.

Сергій Моргунов / «Бабель»

Тому я і запитую.

Я думаю, треба подивитися, у мене немає такої інформації. Ми перевіримо, якщо це було — це технічна помилка.

Кілька тижнів тому ви давали коментар телеведучій Наталії Влащенко. У вас вийшло трохи дивне спілкування. Коли вона запитала вас про американське громадянство, ви тричі повторили одне й те ж саме речення, що ви народилися в Україні та є українкою. Але ці ваші слова не заперечують того, що ви могли б мати й американський паспорт. Чому ви не відповіли прямо?

Після цього інтерв’ю до нас була величезна кількість запитів, переважно маніпулятивних. Партія була змушена вийти з позицією, що ніякого американського громадянства немає.

А чому ви так дивно відповідали Влащенко?

Ви ж бачили це інтерв’ю, я підключилася коментувати економічні питання закону про олігархів. Коли ставлять такі запитання, я прекрасно знаю, що вони є маніпулятивними та правильної відповіді немає. Я відповіла так, як вважала за потрібне.

Якби ви відповіли, що американського громадянства немає, запитань би не було.

А навіщо тоді було це запитання? Усі політики знають, що іноді ставлять запитання, на які немає правильної відповіді. Так само можна запитати: а у вас є громадянство Пуерто-Ріко, Ізраїлю... І так можна перераховувати дуже довго.

Коли я розбиралися з цим питанням, то подивилась вашу декларацію і побачила, що у 2020 році ви сплатили податки у США — близько 400 тисяч гривень. У 2019 році таких виплат у вашій декларації немає. Що це за податки?

Усі мої справи з податками веде юридична компанія, це запитання потрібно ставити їм. До того як я стала депутатом, у мене були ресурси у Сполучених Штатах, оскільки компанія, де я раніше працювала, перебувала там. Там є певні юридичні моменти, за який дохід потрібно сплачувати.

І у вас там ще є корпоративні права на компанію.

Ця компанія на стадії ліквідації.

У вашій декларації за минулий рік вказано, що ви продали криптовалюту на біржі Coinbase. Ця біржа не проводить операції для громадян України. Як вам вдалося продати біткоїни й ефіри?

Я зареєструвалася на Coinbase достатньо давно, наскільки я памʼятаю, під час одного із закордонних відряджень. Для транзакцій я використовувала свій іноземний банківський рахунок — усе це належним чином відображено в моїй декларації. Тому проблем при продажі біткоїнів та ефірів у мене не виникало.

Яка у вас тактика участі в наступних парламентських виборах 2023 року? І чи бачите ви себе кандидатом на президентських виборах?

Я би зараз концентрувалася на парламентських виборах — це те, до чого ми активно готуємося. Вони будуть проводитися за іншою системою, тому наша ставка — це ліберальна ідея по всій країні та сильні місцеві осередки. Ми їх дуже активно розбудовуємо, щоби вони підійшли до виборів сильними та спроможними.

Але той конфлікт, що ви маєте всередині партії, негативно відбивається на рейтингу.

Саме тому я сподіваюся, що на з’їзді ми зможемо прийти до якоїсь конструктивної позиції, щоб рухатися далі.

Ви постійно кажете про боротьбу за владу, але не можете сказати, хто її очолює.

Бо ніхто не очолює. Це просто боротьба за владу.