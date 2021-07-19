В партии «Голос» раскол. Ее главу Киру Рудык однопартийцы называют узурпатором. Мы задали ей 36 вопросов о конфликте и много раз услышали «эта информация не соответствует действительности». Интервью

Сергей Моргунов / «Бабель»

В понедельник оппозиционные члены вашей фракции сообщили, что Ярослав Железняк больше не глава фракции. Это решение поддержали 11 из 20 членов фракции. Железняк, в свою очередь, говорит, что он остается главой, потому что для его увольнения нужно 14 голосов. Так кто глава фракции и что для вас значит это голосование?

Глава нашей фракции в парламенте — Ярослав Железняк. Вопрос о его отставке не выносили на заседание фракции и не голосовали. На следующий день после этого заявления, члены фракции, среди которых и я, и Сергей Рахманин, и заместитель главы фракции, обратились к спикеру парламента с письмом, где разъяснили ситуацию. Точку в этом вопросе поставят господин [Дмитрий] Разумков и регламентный комитет, которые оперируют не эмоциями, а документами. Это неприятные манипуляции, которые, к сожалению, коллеги вынесли на публику.

Ваши оппоненты считают, что вы захватили партию и единолично ею управляете. Это допускается в бизнесе, у вас была собственная компания, но партия «Голос» позиционирует себя как демократическая партия не лидерского типа. Почему так случилось, что часть депутатов называет вас рейдером?

Давайте разбираться. Кто руководит партией между съездами? Не глава партии, а политсовет. Он принимает решения, касающиеся деятельности партии. А я фактически исполнительный директор, который занимается обеспечением жизнедеятельности партии и сохранением того курса, который партия себе выбрала. Сейчас в политическом совете у нас семь человек. И там есть представители регионов, представители народных депутатов. Поэтому это спекулятивные заявления.

Теперь касательно вопросов об узурпации. Когда Святослав Вакарчук решил, что хочет передать управление партией, он вынес этот вопрос на съезд. И съезд поддержал мою кандидатуру. В январе снова состоялся съезд, и я поставила вопрос о доверии главе партии. И снова я получила более 90 процентов поддержки. В июле состоится съезд, и я на нем готова поставить тот же вопрос. И люди, которые являются представителями регионов со всей страны, будут принимать решение.

О предстоящем съезде мы еще поговорим. Вы говорите о политсовете, но он состоит из людей, которые поддерживают вашу позицию и лояльны к вам. Людей, которые были с вами не согласны, из политсовета исключили. Я говорю о Сергее Притуле и Ярославе Юрчишине.

Кто исключает людей из политсовета и кто включает людей в политсовет? Это делает не Кира Рудык, а съезд. Поэтому вопрос о том, почему те или иные люди не вошли в политсовет, нужно задавать большому коллегиальному органу, который может принять другое решение, например в июле. Кстати, ни Юрчишин, ни Притула не претендовали на участие в действующем составе политсовета и сами отказались баллотироваться в новый состав этого органа.

Но только от вас зависит, будет ли съезд?

Вообще нет, это неправда. У нас в уставе прописано, что решение принимают два органа: либо глава партии, либо политический совет.

Сергей Моргунов / «Бабель»

Еще раз: политический совет — это все лояльные к вам люди.

Совсем нет. Посмотрите, например, на Львов, который сейчас является достаточно активным и выступает со своей собственной позицией.

Накануне местных выборов съезд изменил устав партии, и теперь вы влияете на распределение всех партийных финансов.

Это не соответствует действительности. У нас в уставе прописано, что распоряжается ресурсами партии глава и политсовет. У нас политсовет утверждает все крупные расходы. Политсовет регулярно утверждает ежеквартальный бюджет.

Дальше. Оппозиционную группу депутатов руководство партии лишило помощников, которых оплачивает партия. А также с января — начала февраля на сайте «Голоса» больше не публикуют комментарии депутатов, которые не поддерживают вашу позицию.

В январе после местных выборов состоялись съезд и переформатирование политсовета и общих подходов работы партии. Весь прошлый год мы искали механизмы, как мы можем говорить единым голосом. И как раз в январе договаривались, что все, кто готов работать и единым голосом объяснять позицию партии, давайте работать вместе. В это же время наши коллеги заявили, что у них другое мнение... Партия не проплачивает помощников просто для того, чтобы проплачивать. Речь идет о юридических помощниках, которые анализируют законопроекты. Некоторые из них не работают с одним депутатом, а просто работают на партию, поскольку мы перешли от формата помощников каждому депутату к формату аналитического центра, который совместно формирует позицию по всем вопросам для партии. Раз некоторые мои коллеги решили не сотрудничать с партией, то они и не сотрудничают с этими помощниками.

Но вы заявляете, что у вас демократическая партия. Это предполагает, что позиции могут не совпадать. А вы ограничили несогласных, их удалили с сайта, забрали помощников. Это не похоже на демократический процесс.

Это не соответствует действительности. Если мы переформатировали работу нашего аналитического центра и партии и коллеги решили с ним не сотрудничать, это не значит, что переформатирование было неправильным, правда?

Сергей Моргунов / «Бабель»

Нет, потому что эти коллеги — тоже депутаты, за них голосовали люди, а у вас принцип: вы не с нами, вы против нас, до свидания, вас не существует.

Нет, это совсем не так. Давайте я вам еще раз объясню, как работает партия «Голос» и что происходит у нас внутри. В январе у нас произошло переформатирование, у нас был кризис роста, у нас сейчас борьба за власть. Какая моя задача как главы партии и политического совета? Сделать так, чтобы структура, которая состоит не только из 20 народных депутатов, а из большого количества людей (350 депутатов местных советов и представителей 26 организаций), чтобы они могли плодотворно работать, независимо от того, что происходит во фракции «Голос». Эту задачу мы выполняем...

Мы должны придерживаться наших ценностей. Это четыре вещи: первое — проукраинская позиция, второе — нулевая толерантность к коррупции, третье — продвижение вопросов экономического роста и либеральных ценностей, и четвертое — судебная реформа. Эти позиции не отличаются ни у меня, ни у других депутатов фракции.

Здесь у меня нет возражений, но я говорю о внутренней кухне. Насколько мне известно, несогласных депутатов просто удаляли из партийных чатов и блокировали им почту. Это точно не про демократические ценности.

Эта история не соответствует действительности. Это бездоказательные манипуляции. Это эмоциональные вещи, я прекрасно понимаю, откуда они приходят, но они ложные. Все депутаты есть как минимум в трех фракционных чатах и регулярно получают на почту приглашение, например на заседание фракции.

То есть из чатов никого не удаляли?

Я могу показать чат. Там люди выходили сами, это были их эмоциональные реакции. У меня есть эти чаты, но я думаю, что это будет низко вам их показывать.

И почту не блокировали?

Я не могу такого вспомнить. Можем спросить нашего системного администратора, возможно, он делал какие-то технические изменения, но давайте проверим и сейчас отправим нашим депутатам на почту информацию.

Это скриншот переписки о блокировании партийной почты Александры Устиновой. Его опубликовали «оппозиционеры» на странице группы «Справедливость»

Почту точно блокировали.

У нас сейчас около тысячи партийцев, которые имеют партийные почты. Думаю, мы говорим о каких-то технических вопросах, а не персональных.

Сергей Моргунов / «Бабель»

НАПК приостановило государственное финансирование партии в конце прошлого года и до сих пор не возобновило. Будете ли вы сокращать штат и откуда планируете получать финансирование?

Действительно, НАПК приостановило финансирование партии в начале года. Мы пошли в суд и выиграли его. Тридцатого июня мы выиграли в апелляции. И сейчас НАПК должно выполнить это решение и выдать нам финансирование за 2021 год. Мы ожидаем, что со дня на день будет возобновлено финансирование.

В последнее время партия открыла пять новых ячеек «Голоса». Луганскую ячейку возглавляет депутат Киевсовета Василий Попатенко. К Луганской области он не имеет никакого отношения. Николаевскую ячейку возглавляет Зоя Ярош, тоже депутат Киевсовета. Как депутаты, которые работают и живут в Киеве, могут возглавлять ячейки в других областях?

Василий Попатенко — ветеран, участник боевых действий. Его с Луганской областью связывает большое количество его собственных контактов и его собственных желаний работать на партию. Поэтому, когда он выразил такое желание, нашел команду, политсовет не смог ему отказать. Зоя Ярош родом из Николаева. Да, она работает в Киеве, но она собрала людей, собрала команду в Николаеве, и та работает под ее руководством.

Есть еще одно совпадение. Вы возглавляете Киевскую ячейку, и получается, что эти люди — из-под вашего крыла.

Я даже не знаю, что на это сказать. Я возглавляю Киевскую ячейку с конца 2019 года. Я провела здесь местные выборы, до сих пор имею в Киевской ячейке большую поддержку.

Я об этом и говорю. Люди, которые возглавили ячейки, — это опять же люди, которые поддерживают исключительно вашу позицию в конфликте.

Давайте снова разберемся, как происходит назначение и выбор главы ячейки. Человек, который хочет возглавить ячейку, предлагает свою кандидатуру политсовету. Решение о том, кто будет главой ячейки, принимает политический совет.

Который, опять же, на вашей стороне.

Нет, там есть партийцы, которые затем собирают конференцию и голосуют в поддержку той или иной кандидатуры. Я думаю, было бы очень манипулятивным сказать, что я влияю на партийцев, которые работают в Луганской области, большая часть из которых являются участниками боевых действий, которые защищали свою страну и сейчас очень рады, что они могут развивать ячейку партии.

Хорошо, Запорожская область. Там ячейку возглавила Ирина Вишнякова, которая в прошлой каденции была местным депутатом от Партии Олега Ляшко. Разве у «Голоса» и Партии Ляшко одинаковая идеология?

Мы общались с госпожой Ириной перед тем, как она изъявила желание возглавить нашу ячйку в Запорожье. Это был мой первый вопрос к ней. И я не знаю, на каких условиях или с какими задачами она сталкивалась в своей предыдущей партии, но она совершенно четко понимает ценности партии «Голос», отвечает им и готова работать по нашим стандартам.

Да, но если идеологии разные, то не выглядит ли так, что человек просто пытается делать политическую карьеру?

Вы знаете, у нас есть очень четкие критерии и для глав ячеек, и для членов партии: чтобы человек не был в Партии регионов или Коммунистической партии; чтобы у него не было никаких коррупционных скандалов; чтобы он отвечал ценностям партии. Ирина отвечает всем этим критериям. Более того, она представила моим коллегам свое видение развития ячейки в Запорожье, и имеет нашу поддержку.

Также вы сменили руководителей в оппозиционных вам ячейках — Днепровской и Черновицкой. Последняя требовала исключить вас из партии. И теперь ее возглавил Владислав Шелоков, который был вашим помощником.

Эта информация, к сожалению, не соответствует действительности. На этой неделе состоялась или вот-вот состоится конференция в Черновицкой ячейке. На ней будет баллотироваться другой человек — один из наших партийцев.

Сергей Моргунов / «Бабель»

Кто это?

Давайте я скажу об этом, когда состоится конференция, чтобы мы сейчас не повлияли на ее решение. Этот человек из области, он с нами работал и работает сейчас в Черновцах. И мы говорили, что господин Шелоков — это временная замена, исполняющий обязанности. А сейчас там будет другой человек.

Давайте теперь о съезде. Он запланирован на 29 июля. Какие вопросы вы будете на нем обсуждать?

Прежде всего, мы снова будем обсуждать нашу либеральную программу. Также будет отчет главы партии о том, как партия развивается, будут присутствовать лидеры мнений, которые присоединились к партии на местах и готовы ее строить. Мы не обойдем вопрос доверия к главе партии. Я сама поставлю этот вопрос на голосование так же, как делала это в январе. У нас будут изменения в устав, политсовет рассматривает последнюю версию, которую мы наработали. И у нас наверняка будут вопросы, касающиеся концептуальных вещей: массовая ли мы партия, то есть хотим ли мы, чтобы в партии было 100 тысяч человек, или мы та партия, где качество членов ячейки важнее, чем их количество, то есть чтобы у нас была партия на тысячу человек, но где все всех знают.

Вы будете ставить вопрос об исключении из партии оппозиционных депутатов?

Я не буду выносить такой вопрос.

А остальные?

Моя позиция здесь максимально конструктивна. Я считаю, что этим людям надо дать возможность высказаться по поводу того, что происходит. Второе — мы должны договориться, каким образом работаем дальше.

Насколько этот съезд будет отображать позицию всей партии? Учитывая смену глав ячеек, на съезд приедут люди с позицией, отличной от вашей?

По поводу смены глав ячеек, мы говорим о представителях трех ячеек, которые не выполнили задачи, которые перед ними ставила партия. Это решение не было связано с их позицией. Я вам могу назвать другие ячейки, которые выражают свою позицию достаточно резко, и они работают, ничего с ними не происходит.

Например?

Я о Виннице, например, которую возглавляет госпожа Александра Устинова. Я уверена, что представитель Винницы также будет на съезде и сможет выразить свою позицию.

Сергей Моргунов / «Бабель»

Насколько мне известно, есть идея о пропорциональном представлении на съезде, в зависимости от представительства в местной власти?

Я оппонирую такой идее и никогда не буду ее поддерживать. Всегда в демократических обществах на определенном этапе развития появляется идея: а давайте этим давать больше голосов, или давайте давать голос только людям с высшим образованием, например... Каждый человек голосует одним голосом, так же, я считаю, невозможно дискриминировать одни ячейки относительно других.

В то же время вы дискриминируете оппозиционных депутатов...

Ситуация очень разная от региона к региону. Ячейка в Донецкой области, которая получила шесть депутатов на местных выборах, для нашей партии так же важна, как ячейки на Западной Украине, которые получили гораздо лучший результат.

Можете рассказать, какие изменения будут в уставе партии и получат ли региональные ячейки право созывать съезд?

Сейчас последнюю версию устава еще не принял политсовет. Поэтому я не даю каких-либо комментариев. Из того, что я помню, там нет такой возможности.

По моей информации, вы требуете передать владение страницами соцсетей ячеек партии киевской пресс-службе. Почему?

Я думаю, этот вопрос к пресс-службе, я спрошу у них, когда у нас закончится интервью.

То есть, вы ничего об этом не знаете?

Я таких заданий не давала.

О КPI. В бизнесе обычно топам ставят конкретные КРI, в политике главное — доверие и рейтинг, который ее отражает. Уровень поддержки «Голоса» упал с 3 процентов до 1—1,9 процента. Значит, вы не справились с КРI?

Мы с вами ориентируемся на разные рейтинги. Пять дней назад был опрос «СОЦИС», там у «Голоса» 2,9 процента.

Понимаете, рейтинг меняется, он меняется все время: из-за выборов, из-за определенной публичной позиции коллег. Мои КРI, когда я стала председателем партии, — это местные выборы и выполнение программы. И здесь мы работаем лучше, чем могли бы.

Давайте поговорим о вашем голосовании за закон о коренных народах. Вы им очень гордитесь, у вас есть пост в Facebook об этом. Но в целом за этот закон вы не голосовали, почему?

Вы уверены, что у вас правильная информация? Я голосовала за все законы, потому что я соавтор этих законов.

Сергей Моргунов / «Бабель»

Поэтому я и спрашиваю.

Я думаю, надо посмотреть, у меня нет такой информации. Мы проверим, если это было — это техническая ошибка.

Несколько недель назад вы давали комментарий телеведущей Наталье Влащенко. У вас получилось немного странное общение. Когда она спрашивала вас об американском гражданстве, вы трижды повторили одно и то же предложение, что вы родились в Украине и являетесь украинкой. Но эти ваши слова не отрицают того, что вы могли бы иметь американский паспорт. Почему вы не ответили прямо?

После этого интервью к нам было огромное количество запросов. В основном, манипулятивных. Партия была вынуждена выйти с позицией, что никакого американского гражданства нет.

А почему вы так странно отвечали Влащенко?

Вы же видели это интервью, я подключилась комментировать экономические вопросы закона об олигархах. Когда задают такие вопросы, я прекрасно знаю, что они манипулятивные и правильного ответа нет. Я ответила так, как считала нужным.

Если бы вы ответили, что американского гражданства нет, вопросов бы не было.

А зачем тогда был этот вопрос? Все политики знают, что иногда задают вопрос, на который нет правильного ответа. Так же можно спросить: а у вас есть гражданство Пуэрто-Рико, Израиля... и так можно перечислять очень долго.

Когда я разбиралась с этим вопросом, то посмотрела вашу декларацию и увидела, что в 2020 году вы заплатили налоги в США — около 400 000 гривен. А в 2019 году таких выплат в вашей декларации нет. Что это за налоги?

Все мои дела с налогами ведет юридическая компания, и этот вопрос нужно задавать им. До того, как я стала депутатом, у меня были ресурсы в Соединенных Штатах, поскольку компания, где я раньше работала, находилась там. Там есть определенные юридические моменты, за какой доход нужно платить.

И у вас там еще есть корпоративные права на компанию.

Эта компания в стадии ликвидации.

В вашей декларации за прошлый год указано, что вы продали криптовалюту на бирже Coinbase. Эта биржа не проводит операции для граждан Украины. Как вам удалось продать биткоины и эфиры?

Я зарегистрировалась на Coinbase достаточно давно, насколько я помню, во время одной из заграничных командировок. Для транзакций я использовала свой иностранный банковский счет, и все это должным образом отражено в моей декларации. Поэтому проблем при продаже биткоинов и эфиров у меня не возникало.

Какая у вас тактика участия в следующих парламентских выборах 2023 года? И видите ли вы себя кандидатом на президентских выборах?

Я бы сейчас сконцентрировалась на парламентских выборах — это то, к чему мы активно готовимся. Они будут проводиться по другой системе, поэтому наша ставка — это либеральная идея по всей стране и сильные местные ячейки. Мы их очень активно развиваем, чтобы они подошли к выборам сильными и действенными.

Но тот конфликт, который у вас внутри партии, негативно отражается на рейтинге.

Именно поэтому я надеюсь, что на съезде мы сможем прийти к какой-то конструктивной позиции, чтобы двигаться дальше.

Вы постоянно говорите о борьбе за власть, но не можете сказать, кто ее возглавляет.

Потому что никто не возглавляет. Это просто борьба за власть.