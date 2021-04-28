Нардеп «Голосу» Стефанишина звинуватила главу партії Рудик в «узурпації влади»: Через зміни у статуті у нас якийсь фюрер

Нардеп «Голосу» Ольга Стефанишина звинуватила главу політсили Кіру Рудик в «узурпації влади» і заявляє про «серйозні зміни» у статуті партії.

Про це вона розповіла в інтервʼю «Цензор.нет».

«Рудик прийшла на цю посаду, як технічна особа, просто щоб підхопити операційну діяльність. Ми тоді довірилися Святославу [Вакарчуку], який сказав, що вона — хороший менеджер, а нам потрібно налагодити процеси в партії. Але так сталося, що на цій довірі до Слави, на жаль, Рудик почала узурпувати владу в «Голосі», — заявила нардеп.

За словами Стефанишиної, у статут партії перед місцевими виборами у 2020 році внесли «серйозні зміни», за якими Рудик може одноосібно вирішувати «абсолютно все».

«Рудик сказала, що задля легшого проведення [місцевих виборів], нам потрібно трішечки відредагувати статут, щоб вона мала більше повноважень. Ми ж їй довіряли, то погодилися. Зрештою, таке добре ставлення до Рудик обернулося проти нас […] Тепер через зміни у статуті у нас при владі якийсь фюрер! Тобто Рудик може абсолютно все вирішувати одноосібно. Ні фракція, ні партійні осередки не можуть їй завадити. Вона одноосібно розпоряджається державними грошима, які виділяються на партію. Так само ухвалює рішення, збирати з’їзд чи ні, а також визначає, хто у ньому братиме участь», — заявила Стефанішина.

Тепер, додає вона, депутати мають намір змінити статут та повернути його до минулої редакції.