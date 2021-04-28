Нардеп «Голоса» Стефанишина обвинила главу партии Рудык в «узурпации власти»: Из-за изменения в уставе у нас какой-то фюрер

Нардеп «Голоса» Ольга Стефанишина обвинила главу политсилы Киру Рудык в «узурпации власти» и заявляет о «серьезных изменениях» в уставе партии.
Об этом она рассказала в интервью «Цензор.нет».
«Рудык пришла на эту должность, как техническое лицо, просто чтобы подхватить операционную деятельность. Мы тогда доверились Святославу [Вакарчуку], который сказал, что она — хороший менеджер, а нам нужно наладить процессы в партии. Но так случилось, что на этом доверии к Славе, к сожалению, Рудык начала узурпировать власть в «Голосе», — заявила нардеп.
По словам Стефанишиной, в устав партии перед местными выборами в 2020 году внесли «серьезные изменения», по которым Рудык может единолично решать «абсолютно все».
«Рудык сказала, что для более легкого проведения [местных выборов], нам нужно немного отредактировать устав, чтобы она имела больше полномочий. Мы же ей доверяли, поэтому согласились. В конце концов, такое хорошее отношение к Рудык обернулось против нас [...] Теперь из-за изменений в уставе у нас у власти какой-то фюрер! То есть Рудык может абсолютно все решать единолично. Ни фракция, ни партийные ячейки не могут ей помешать. Она единолично распоряжается государственными деньгами, которые выделяются на партию. Так же принимает решение, собирать съезд или нет, а также определяет, кто в нем будет участвовать», — заявила Стефанишина.
Теперь, добавляет она, депутаты намерены изменить устав и вернуть его к прошлой редакции.
Стефанишина также отметила, что считает, что ее не исключат из партии. «Не думаю, что они пойдут на такой шаг, потому что это невыгодно», — считает она.
Также депутат прокомментировала ситуацию вокруг шоумена Сергея Притулы, который в конце января вышел из политсовета «Голоса» и перестал быть заместителем главы партии. На вопрос, правда ли, что его «выжили» из политсилы, Стефанишина ответила утвердительно.
«В этот день организовали съезд, причем таким образом, что мы едва туда попали, ведь было пленарное заседание. Там Рудык единолично исключила Притулу из политсовета и всех руководящих структур», — заявила Стефанишина.
- Ранее в «Голосе» заявили, что вынесли предупреждение шести нардепам фракции, и объяснили, что это связано с голосованием в парламенте за то, чтобы направить в Конституционный суд для анализа законопроект о процедуре назначения руководителей НАБУ и Государственного бюро расследований. 16 марта за решение о направлении в КСУ проголосовали 267 нардепов, среди которых и представители «Голоса».
- Среди тех, кому в партии вынесли предупреждение, был нардеп Ярослав Юрчишин. Он заявил, что политсила «сделала последнее китайское предупреждение, если мы не будем голосовать так, как того требует партия».
- В конце марта нардепы «Голоса», которых руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, обнародовали совместное заявление. Они требуют провести съезд и переизбрать руководство партии.
- В распоряжении «Бабеля» также оказалось заявление региональных организаций «Голоса», в котором они требуют созвать съезд политсилы из-за давления, которое руководство оказывает на группу депутатов.
- Сама глава партии Кира Рудык заявила, что причиной конфликта в «Голосе» является проблема роста.