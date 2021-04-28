Нардеп «Голоса» Стефанишина обвинила главу партии Рудык в «узурпации власти»: Из-за изменения в уставе у нас какой-то фюрер

Нардеп «Голоса» Ольга Стефанишина обвинила главу политсилы Киру Рудык в «узурпации власти» и заявляет о «серьезных изменениях» в уставе партии.

Об этом она рассказала в интервью «Цензор.нет».

«Рудык пришла на эту должность, как техническое лицо, просто чтобы подхватить операционную деятельность. Мы тогда доверились Святославу [Вакарчуку], который сказал, что она — хороший менеджер, а нам нужно наладить процессы в партии. Но так случилось, что на этом доверии к Славе, к сожалению, Рудык начала узурпировать власть в «Голосе», — заявила нардеп.

По словам Стефанишиной, в устав партии перед местными выборами в 2020 году внесли «серьезные изменения», по которым Рудык может единолично решать «абсолютно все».

«Рудык сказала, что для более легкого проведения [местных выборов], нам нужно немного отредактировать устав, чтобы она имела больше полномочий. Мы же ей доверяли, поэтому согласились. В конце концов, такое хорошее отношение к Рудык обернулось против нас [...] Теперь из-за изменений в уставе у нас у власти какой-то фюрер! То есть Рудык может абсолютно все решать единолично. Ни фракция, ни партийные ячейки не могут ей помешать. Она единолично распоряжается государственными деньгами, которые выделяются на партию. Так же принимает решение, собирать съезд или нет, а также определяет, кто в нем будет участвовать», — заявила Стефанишина.

Теперь, добавляет она, депутаты намерены изменить устав и вернуть его к прошлой редакции.