«Происходит узурпация власти». Притула — о конфликте в «Голосе» и отказе Рудык назначить его главой киевской ячейки

Также Притула уточнил, что вопрос о киевской организации решала лично глава партии Кира Рудык — он «даже не выносился на политсовет».

«В декабре я предложил руководству партии позволить мне возглавить киевскую организацию, что было бы логичным продолжением кампании. Мэрские выборы не выиграли, но фракция из девяти человек в Киевсовете появилась не в последнюю очередь благодаря моим потугам. И я готов нести ответственность за их работу — при условии, что их деятельность согласуется со мной. Однако мне отказали», — рассказал Притула, который ранее был замглавы партии «Голос» и членом политсовета.

Бывший кандидат в мэры Киева, телеведущий и волонтер Сергей Притула рассказал об «узурпации власти» в партии «Голос» и о том, как глава политсилы Кира Рудык отказала ему в предложении возглавить киевское отделение партии.

Отдельно телеведущий прокомментировал конфликт в партии.

«Кризиса в партии как такового нет. Я бы не говорил об исчезновении партии. Есть определенные угрозы, если срочно не произойдут изменения. Есть недоразумения между рядом депутатов, между многими региональными центрами и руководителем партии. То есть глава партии сейчас собрала вокруг себя много негатива из-за своего поведения именно как руководитель», — пояснил он.

Притула заверил, что речь идет не о конфликте десяти депутатов с главой, а о конфликте партии с руководителем. Один из краеугольных вопросов — финансовая деятельность Рудык.

«В той или иной степени происходит узурпация власти и попытка создать партию авторитарного образца, которая заранее обречена на провал. Чтобы создать авторитарную партию во главе с одним лидером, нужно, чтобы там были не совсем амбициозные люди... Другой критерий для такой партии — безоговорочный авторитет лидера. И здесь у главы партии не все в порядке», — рассказал он.

По мнению Притулы, в партии «Голос» сейчас огромные проблемы именно из-за руководства.

«Когда оно ставит своими действиями под угрозу существование партии, когда есть обоснованные претензии НАПК по расходованию финансов на выборах, когда глава партии начинает рассказывать о каких-то возможных коалиционных историях со «слугами» — простите, это немного не то, под чем мы подписывались, когда заходили на борт корабля, который называется «Голос». Если один человек ошибается в том, куда должна двигаться партия, то на это должен быть надлежащий ответ от других людей в партии», — считает он.

В то же время Притула подтвердил, что у него есть амбиции возглавить «Голос», если на съезде переизберут руководство партии.

«Я сказал, что амбиция у меня есть, и я не буду этого отрицать. Но если кто-то будет считать, что фигура Притулы достаточно контроверсионная, что я не потяну партию и мне лучше быть на других позициях — вопросов нет. Выберите любого другого функционера, к которому есть доверие партийцев», — сказал он.