«Происходит узурпация власти». Притула — о конфликте в «Голосе» и отказе Рудык назначить его главой киевской ячейки

Бывший кандидат в мэры Киева, телеведущий и волонтер Сергей Притула рассказал об «узурпации власти» в партии «Голос» и о том, как глава политсилы Кира Рудык отказала ему в предложении возглавить киевское отделение партии.
Об этом он заявил в интервью «BBC News Украина».
«В декабре я предложил руководству партии позволить мне возглавить киевскую организацию, что было бы логичным продолжением кампании. Мэрские выборы не выиграли, но фракция из девяти человек в Киевсовете появилась не в последнюю очередь благодаря моим потугам. И я готов нести ответственность за их работу — при условии, что их деятельность согласуется со мной. Однако мне отказали», — рассказал Притула, который ранее был замглавы партии «Голос» и членом политсовета.
По его словам, сейчас он рядовой член партии.
Также Притула уточнил, что вопрос о киевской организации решала лично глава партии Кира Рудык — он «даже не выносился на политсовет».
Отдельно телеведущий прокомментировал конфликт в партии.
«Кризиса в партии как такового нет. Я бы не говорил об исчезновении партии. Есть определенные угрозы, если срочно не произойдут изменения. Есть недоразумения между рядом депутатов, между многими региональными центрами и руководителем партии. То есть глава партии сейчас собрала вокруг себя много негатива из-за своего поведения именно как руководитель», — пояснил он.
Притула заверил, что речь идет не о конфликте десяти депутатов с главой, а о конфликте партии с руководителем. Один из краеугольных вопросов — финансовая деятельность Рудык.
«В той или иной степени происходит узурпация власти и попытка создать партию авторитарного образца, которая заранее обречена на провал. Чтобы создать авторитарную партию во главе с одним лидером, нужно, чтобы там были не совсем амбициозные люди... Другой критерий для такой партии — безоговорочный авторитет лидера. И здесь у главы партии не все в порядке», — рассказал он.
По мнению Притулы, в партии «Голос» сейчас огромные проблемы именно из-за руководства.
«Когда оно ставит своими действиями под угрозу существование партии, когда есть обоснованные претензии НАПК по расходованию финансов на выборах, когда глава партии начинает рассказывать о каких-то возможных коалиционных историях со «слугами» — простите, это немного не то, под чем мы подписывались, когда заходили на борт корабля, который называется «Голос». Если один человек ошибается в том, куда должна двигаться партия, то на это должен быть надлежащий ответ от других людей в партии», — считает он.
В то же время Притула подтвердил, что у него есть амбиции возглавить «Голос», если на съезде переизберут руководство партии.
«Я сказал, что амбиция у меня есть, и я не буду этого отрицать. Но если кто-то будет считать, что фигура Притулы достаточно контроверсионная, что я не потяну партию и мне лучше быть на других позициях — вопросов нет. Выберите любого другого функционера, к которому есть доверие партийцев», — сказал он.
- Ранее в «Голосе» заявили, что вынесли предупреждение шести нардепам фракции, и объяснили, что это связано с голосованием в парламенте за то, чтобы направить в Конституционный суд для анализа законопроект о процедуре назначения руководителей НАБУ и Государственного бюро расследований. 16 марта за решение о направлении в КСУ проголосовали 267 нардепов, среди которых и представители «Голоса».
- Среди тех, кому в партии вынесли предупреждение, был нардеп Ярослав Юрчишин. Он заявил, что политсила «сделала последнее китайское предупреждение, если мы не будем голосовать так, как требует партия».
- По словам Устиновой, партия наняла ботов для атаки на «неугодных» депутатов. Нардеп предоставила доказательства.
- В распоряжении «Бабеля» также оказалось заявление региональных организаций «Голоса», в котором они требуют созвать съезд политсилы из-за давления, оказываемого руководством на группу депутатов.
- Сама глава партии Кира Рудык заявила, что причиной конфликта в «Голосе» является проблема роста.