«Відбувається узурпація влади». Притула — про конфлікт у «Голосі» та відмову Рудик призначити його головою київського осередку

«У грудні я запропонував керівництву партії дозволити мені очолити київську організацію, що було б логічним продовженням кампанії. Мерські вибори не виграли, але фракція з девʼяти людей у Київраді зʼявилася не в останню чергу завдяки моїм потугам. І я готовий нести відповідальність за їхню роботу — за умови, що їхня діяльність узгоджується зі мною. Проте мені відмовили», — розповів Притула, який раніше був заступником голови партії «Голос» і членом політради.

Колишній кандидат у мери Києва, телеведучий і волонтер Сергій Притула розповів про «узурпацію влади» в партії «Голос» та про те, як голова політсили Кіра Рудик відмовила йому у пропозиції очолити київський осередок партії.

Окремо телеведучий прокоментував конфлікт у партії.

«Кризи у партії як такої немає. Я б не говорив про зникнення партії. Є певні загрози, якщо терміново не відбудуться зміни. Є непорозуміння між низкою депутатів, між багатьма регіональними осередками і керівником партії. Тобто голова партії зараз зібрала навколо себе багато негативу через свою поведінку саме як керівник», — пояснив він.

Притула запевнив, що йдеться не про конфлікт десяти депутатів із головою, а про конфлікт партії з головою. Одним із наріжних питань є фінансова діяльність Рудик.

«У той чи інший спосіб відбувається узурпація влади і спроба створити партію авторитарного зразка, яка заздалегідь приречена на провал. Щоб створити авторитарну партію на чолі з одним лідером, потрібно, щоб там були не зовсім амбіційні люди... Інший критерій для такої партії — беззаперечний авторитет лідера. І тут у голови партії не все гаразд», — розповів він.

На думку Притули, у партії «Голос» зараз величезні проблеми саме через керівництво.

«Коли воно ставить своїми діями під загрозу існування партії, коли є обґрунтовані претензії НАЗК щодо витрачання фінансів на виборах, коли голова партії починає розказувати про якісь можливі коаліційні історії зі «слугами» — вибачте, це трохи не те, під чим ми підписувалися, коли заходили на борт корабля, що називається «Голос». Якщо одна людина помиляється в тому, куди має рухатися партія, то на це має бути належна відповідь від інших людей у партії», — вважає він.

Водночас Притула підтвердив, що має амбіції очолити «Голос», якщо на зʼїзді переоберуть керівництво партії.

«Я сказав, що амбіція в мене є, і я не буду цього заперечувати. Але якщо хтось буде вважати, що постать Притули достатньо контроверсійна, що я не потягну партію і мені краще бути на інших позиціях — питань немає. Оберіть будь-якого іншого функціонера, до якого є довіра партійців», — сказав він.