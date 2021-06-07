«Хотів отримати керівні посади будь-якою ціною». «Голос» прокоментував вихід Притули з партії

Партія «Голос» вважає, що Сергій Притула покинув політичну силу через «бажання отримати керівні посади будь-якою ціною», і застерегла інших нардепів від подібних вчинків.
Про це йдеться на офіційній сторінці партії у Facebook.
Притулі побажали удачі в подальшій політичній кар’єрі та наголосили, що чекають на письмову заяву про вихід із партії.
«Ми не здивовані тим, що особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору над спільною ціллю — побудувати велику ліберальну партію в Україні та спільно втілювати всі програмні обіцянки, задекларовані протягом двох виборчих кампаній», — зазначили в заяві.
Прихильників Притули та чинних нардепів партії «Голос» попередив, що «сидіти на двох стільцях, по-перше, незручно, по-друге, безвідповідально».
«Бажання окремих партійців «Голосу» відмовитися від програмних засад, ліберальної ідеології, обіцянок, даних під час виборів, та йти своїм політичним шляхом жодним чином не зупиняє процес розбудови ліберальної партії, якою є «Голос», — резюмували в заяві.
Сергій Притула вступив до партії «Голос» 8 червня 2019 року — перед виборами до парламенту, і був 30-м у списку. До Ради він не потрапив, але згодом балотувався на посаду мера Києва, де посів третє місце з підтримкою у 56,9 тисячі голосів.
- Раніше в «Голосі» заявили, що винесли попередження шістьом нардепам фракції, і пояснили, що це повʼязано з голосуванням у парламенті за те, щоб направити до Конституційного суду для аналізу законопроєкт про процедуру призначення керівників НАБУ і Державного бюро розслідувань. 16 березня за рішення про направлення в КСУ проголосували 267 нардепів, зокрема й представники «Голосу».
- Серед тих, кому в партії винесли попередження, був нардеп Ярослав Юрчишин. Він заявив, що політсила «зробила останнє китайське попередження, якщо ми не будемо голосувати так, як вимагає партія».
- За словами Устінової, партія найняла ботів для атаки на «неугодних» депутатів. Нардеп надала докази.
- У розпорядженні «Бабеля» також опинилася заява регіональних осередків «Голосу» — вони вимагають скликати зʼїзд політсили через тиск, який керівництво чинить на групу депутатів.
- Глава партії Кіра Рудик заявила, що причиною конфлікту в «Голосі» є проблема зростання.