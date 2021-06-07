«Хотів отримати керівні посади будь-якою ціною». «Голос» прокоментував вихід Притули з партії

Партія «Голос» вважає, що Сергій Притула покинув політичну силу через «бажання отримати керівні посади будь-якою ціною», і застерегла інших нардепів від подібних вчинків.

Про це йдеться на офіційній сторінці партії у Facebook.

Притулі побажали удачі в подальшій політичній кар’єрі та наголосили, що чекають на письмову заяву про вихід із партії.

«Ми не здивовані тим, що особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору над спільною ціллю — побудувати велику ліберальну партію в Україні та спільно втілювати всі програмні обіцянки, задекларовані протягом двох виборчих кампаній», — зазначили в заяві.

Прихильників Притули та чинних нардепів партії «Голос» попередив, що «сидіти на двох стільцях, по-перше, незручно, по-друге, безвідповідально».

«Бажання окремих партійців «Голосу» відмовитися від програмних засад, ліберальної ідеології, обіцянок, даних під час виборів, та йти своїм політичним шляхом жодним чином не зупиняє процес розбудови ліберальної партії, якою є «Голос», — резюмували в заяві.