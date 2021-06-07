«Хотел получить руководящие должности любой ценой». «Голос» прокомментировал выход Притулы из партии

Партия «Голос» считает, что Сергей Притула покинул политическую силу из-за «желания получить руководящие должности любой ценой», и предостерегла других нардепов от подобных поступков.
Об этом говорится на официальной странице партии в Facebook.
Притуле пожелали удачи в дальнейшей политической карьере и отметили, что ждут его письменного заявления о выходе из партии.
«Мы не удивлены тем, что личные амбиции Сергея Притулы и его желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью — построить большую либеральную партию в Украине и совместно воплощать все программные обещания, задекларированные в течение двух избирательных кампаний», — отмечается в заявлении.
Сторонников Притулы и действующих нардепов партии «Голос» предупредил, что «сидеть на двух стульях, во-первых, неудобно, во-вторых, безответственно».
«Желание отдельных партийцев «Голоса» отказаться от программных основ, либеральной идеологии, обещаний, данных во время выборов, и идти своим политическим путем никоим образом не останавливает процесс развития либеральной партии, которой и является «Голос», — резюмировали в заявлении.
Сергей Притула вступил в партию «Голос» 8 июня 2019 года — перед парламентскими выборами, и был 30-м в списке. В Раду он не попал, но впоследствии баллотировался на пост мэра Киева, где занял третье место с поддержкой в 56,9 тысячи голосов.
- Ранее в «Голосе» заявили, что вынесли предупреждение шести нардепам фракции, и объяснили, что это связано с голосованием в парламенте за то, чтобы направить в Конституционный суд для анализа законопроект о процедуре назначения руководителей НАБУ и Государственного бюро расследований. 16 марта за решение о направлении в КСУ проголосовали 267 нардепов, в том числе и представители «Голоса».
- Среди тех, кому в партии вынесли предупреждение, был нардеп Ярослав Юрчишин. Он заявил, что политсила «сделала последнее китайское предупреждение, если мы не будем голосовать так, как того требует партия».
- По словам Устиновой, партия наняла ботов для атаки на «неугодных» депутатов. Нардеп предоставила доказательства.
- В распоряжении «Бабеля» также оказалось заявление региональных организаций «Голоса» — они требуют созвать съезд политсилы из-за давления, которое руководство оказывает на группу депутатов.
- Глава партии Кира Рудык заявила, что причиной конфликта в «Голосе» является проблема роста.