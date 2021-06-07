Притула заявил о выходе из партии «Голос»

Бывший кандидат на должность мэра Киева от «Голоса» Сергей Притула объявил о выходе из партии.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook
«Два года назад, 8 июня 2019 года, я объявил о присоединении к команде «Голоса» перед прошлыми парламентскими выборами.... Не знаю, как бы сложилась история партии, если бы в прошлом году ее не покинул бы основатель. Однако сегодня, 7 июня 2021 года, я объявляю о своем выходе из партии «Голос», — написал Притула.
Он добавил, что не уходит из политики, а только покидает партию, объяснив это тем, что нынешняя позиция партии не соответствует ее начальным основам.
«Областные и городские ячейки не должны отвечать перед обществом за поступки партийного руководства. И, по моему мнению, единственное правильное решение — максимально дистанцироваться от этого руководства», — пояснил Притула.
В конце апреля политик высказывал желание возглавить партию, на что ее руководительница Кира Рудик отреагировала довольно сдержанно и напомнила, что на партийном съезде она получила 90% поддержки.
- Ранее в «Голосе» заявили, что вынесли предупреждение шести нардепам фракции, и объяснили, что это связано с голосованием в парламенте за то, чтобы направить в Конституционный суд для анализа законопроект о процедуре назначения руководителей НАБУ и Государственного бюро расследований. 16 марта за решение о направлении в КСУ проголосовали 267 нардепов, в том числе и представители «Голоса».
- Среди тех, кому в партии вынесли предупреждение, был нардеп Ярослав Юрчишин. Он заявил, что политсила «сделала последнее китайское предупреждение, если мы не будем голосовать так, как того требует партия».
- По словам Устиновой, партия наняла ботов для атаки на «неугодных» депутатов. Нардеп предоставила доказательства.
- В распоряжении «Бабеля» также оказалось заявление региональных организаций «Голоса», в котором они требуют созвать съезд политсилы из-за давления, которое руководство оказывает на группу депутатов.
- Глава партии Кира Рудык заявила, что причиной конфликта в «Голосе» является проблема роста.