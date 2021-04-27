Лидер «Голоса» Рудык отреагировала на слова Притулы о желании возглавить политсилу: Это не выступления в клубах

Глава партии «Голос» Кира Рудык отреагировала на заявление шоумена Сергея Притулы о его желании стать новым главой партии. Она намекнула, что у него уже было «много разных амбиций».
Об этом Рудык сказала в комментарии «Радио Свобода».
«Господин Притула с нами полтора года. За это время у него было много разных амбиций: быть депутатом Киевсовета, быть мэром, быть членом политсовета, затем он снова возвращался к своей карьере в шоу-бизнесе, потом он хотел делать, кажется, свою партию, сейчас он хочет возглавить «Голос». [...] Должна заметить, что мы будем действовать исключительно в соответствии с нашими процедурами», — подчеркнула Рудык.
Она также отметила, что партийный съезд состоится в середине лета, и он решит, «имеют ли амбиции Притулы право на существование». Рудык также напомнила, что на предыдущем съезде она получила 90% поддержки и, по ее мнению, сейчас эта поддержка сохраняется.
«У нас есть определенные политические амбиции у людей. Это, конечно, очень хорошо, потому что партия должна состоять из амбициозных, активных людей. У нас в партии люди из шоу-бизнеса, которым мы очень благодарны, ведут за собой людей. Но партийная работа — это не выступления в клубах, не выступления на стадионах, это системная, тяжелая работа, которую не так приятно делать, как кажется», — считает Рудык.
По ее словам, все процессы, которые сейчас происходят в партии, являются «болезнью роста» и обязательно пройдут. Кроме того, Рудык утверждает, что разногласий по ценностным ориентирам в «Голосе» сейчас нет.
- Ранее в «Голосе» заявили, что вынесли предупреждение шести нардепам фракции, и объяснили, что это связано с голосованием в парламенте за то, чтобы направить в Конституционный суд для анализа законопроект о процедуре назначения руководителей НАБУ и Государственного бюро расследований. 16 марта за решение о направлении в КСУ проголосовали 267 нардепов, среди которых и представители «Голоса».
- Среди тех, кому в партии вынесли предупреждение, был нардеп Ярослав Юрчишин. Он заявил, что политсила «сделала последнее китайское предупреждение, если мы не будем голосовать так, как того требует партия».
- В распоряжении «Бабеля» также оказалось заявление региональных организаций «Голоса», в котором они требуют созвать съезд политсилы из-за давления, которое руководство оказывает на группу депутатов.
- Глава партии Кира Рудык заявила, что причиной конфликта в «Голосе» является проблема роста.