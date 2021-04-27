Лидер «Голоса» Рудык отреагировала на слова Притулы о желании возглавить политсилу: Это не выступления в клубах

Глава партии «Голос» Кира Рудык отреагировала на заявление шоумена Сергея Притулы о его желании стать новым главой партии. Она намекнула, что у него уже было «много разных амбиций».

Об этом Рудык сказала в комментарии «Радио Свобода».

«Господин Притула с нами полтора года. За это время у него было много разных амбиций: быть депутатом Киевсовета, быть мэром, быть членом политсовета, затем он снова возвращался к своей карьере в шоу-бизнесе, потом он хотел делать, кажется, свою партию, сейчас он хочет возглавить «Голос». [...] Должна заметить, что мы будем действовать исключительно в соответствии с нашими процедурами», — подчеркнула Рудык.

Она также отметила, что партийный съезд состоится в середине лета, и он решит, «имеют ли амбиции Притулы право на существование». Рудык также напомнила, что на предыдущем съезде она получила 90% поддержки и, по ее мнению, сейчас эта поддержка сохраняется.