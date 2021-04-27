Лідер «Голосу» Рудик відреагувала на слова Притули про бажання очолити політсилу: Це не виступи у клубах

Глава партії «Голос» Кіра Рудик відреагувала на заяву шоумена Сергія Притули про його бажання стати новим очільником партії. Вона натякнула, що у нього вже було «багато різних амбіцій».

Про це Рудик сказала в коментарі «Радіо Свобода».

«Пан Притула з нами півтора року. За цей час у нього було багато різних амбіцій: бути депутатом Київради, бути мером, бути членом політради, потім він знову повертався до своєї шоубізнесової кар’єри, потім він хотів робити, здається, свою партію, тепер він хоче очолити «Голос». [...] Маю зауважити, що ми будемо діяти винятково згідно з нашими процедурами», — наголосила Рудик.

Вона також зазначила, що партійний з’їзд відбудеться в середині літа, і він вирішить, чи «мають амбіції Притули право на існування». Рудик також нагадала, що на попередньому з’їзді вона отримала 90% підтримки та, на її думку, зараз ця підтримка зберігається.