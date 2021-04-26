Притула заявив про амбіції очолити партію «Голос»

Він підкреслив, що бачить себе керівником партії і йому це подобається. За його словами, для цього потрібно провести з’їзд партії, аби підняти питання зміни керівництва.

Про це він розповів в інтерв’ю « РБК-Україна ».

Притула вважає, що такий вдасться провести «набагато раніше» літа або осені.

«Але знову ж таки це залежить від доброї волі чинного керівництва партії, була заява, що керівництво не проти цього зʼїзду, однак конкретна дата не була названа. Ми спробуємо прискорити цей процес», — зазначив він.