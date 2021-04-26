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Притула заявил об амбициях возглавить партию «Голос»

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:
Притула заявил об амбициях возглавить партию «Голос»

Wikipedia / Taras Bezpalyi

Шоумен Сергей Притула сообщил, что хочет стать новым главой партии «Голос». Соответствующее решение должны принять на съезде.

Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

Он подчеркнул, что видит себя руководителем партии и ему это нравится. По его словам, для этого нужно провести съезд партии, чтобы поднять вопрос смены руководства.

Притула считает, что такой съезд удастся провести «гораздо раньше» лета или осени.

«Но, опять же, это зависит от доброй воли действующего руководства партии, было заявление, что руководство не против этого съезда, однако конкретная дата не была названа. Мы попробуем ускорить этот процесс», — отметил он.