Притула заявил об амбициях возглавить партию «Голос»

Шоумен Сергей Притула сообщил, что хочет стать новым главой партии «Голос». Соответствующее решение должны принять на съезде.
Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».
Он подчеркнул, что видит себя руководителем партии и ему это нравится. По его словам, для этого нужно провести съезд партии, чтобы поднять вопрос смены руководства.
Притула считает, что такой съезд удастся провести «гораздо раньше» лета или осени.
«Но, опять же, это зависит от доброй воли действующего руководства партии, было заявление, что руководство не против этого съезда, однако конкретная дата не была названа. Мы попробуем ускорить этот процесс», — отметил он.
- Ранее в «Голосе» заявили, что вынесли предупреждение шести нардепам фракции, и объяснили, что это связано с голосованием в парламенте за то, чтобы направить в Конституционный суд для анализа законопроект о процедуре назначения руководителей НАБУ и Государственного бюро расследований. 16 марта за решение о направлении в КСУ проголосовали 267 нардепов, среди которых и представители «Голоса».
- Среди тех, кому в партии вынесли предупреждение, был нардеп Ярослав Юрчишин. Он заявил, что политсила «сделала последнее китайское предупреждение, если мы не будем голосовать так, как того требует партия».
- По словам Устиновой, партия наняла ботов для атаки на «неугодных» депутатов. Нардеп предоставила доказательства.
- В распоряжении «Бабеля» также оказалось заявление региональных организаций «Голоса», в котором они требуют созвать съезд политсилы из-за давления, которое руководство оказывает на группу депутатов.
- Сама глава партии Кира Рудык заявила, что причиной конфликта в «Голосе» является проблема роста.