Притула заявил об амбициях возглавить партию «Голос»

Он подчеркнул, что видит себя руководителем партии и ему это нравится. По его словам, для этого нужно провести съезд партии, чтобы поднять вопрос смены руководства.

Об этом он рассказал в интервью « РБК-Украина ».

Притула считает, что такой съезд удастся провести «гораздо раньше» лета или осени.

«Но, опять же, это зависит от доброй воли действующего руководства партии, было заявление, что руководство не против этого съезда, однако конкретная дата не была названа. Мы попробуем ускорить этот процесс», — отметил он.