Притула заявив про вихід з партії «Голос»

Колишній кандидат на посаду мера Києва від «Голосу» Сергій Притула оголосив про вихід з партії.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook

«Два роки тому, 8 червня 2019 року, я оголосив про приєднання до команди «Голосу» перед минулими парламентськими виборами…. Не знаю, як би склалась історія партії, якби минулого року її не полишив би засновник. Проте, станом на сьогодні, 7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід з партії «Голос», — написав Притула.

Він додав, що не йде з політики, а тільки покидає партію, пояснивши це тим, що теперішня позиція партії не відповідає її початковим засадам.