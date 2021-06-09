Депутат Юрчишин заявив про готовність мінімум 10 нардепів вийти з «Голосу». Керівництво партії відреагувало

Депутат фракції «Голос» Ярослав Юрчишин заявив, що мінімум 10 його однопартійців розглядають вихід з політсили через «зловживання владою з боку керівництва».
Про це він розповів «Українській правді».
За словами депутата, вийти з партії можуть він, Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанішина, Олександра Устинова, Володимир Цабаль і Андрій Шараскін.
Юрчишин заявив, що партія вичерпала себе як політичний механізм, а дії керівництва вказують на узурпацію владою. Він додав, що з партії вже почали виключати «неугодних» в обласних осередках через незгоду зі статутом «Голосу», а на місце їх приходять технічні кандидати, серед яких помічник голови партії Кіри Рудик.
У себе на Facebook Юрчишин підтвердив слова «УП» і репостнув заяву осередку в Чернівецькій області, в якій вимагають виключення Рудик з партії.
Причиною названа узурпація влади, кулуарні переговори з Офісом президента і «Слугою народу», чистки в партії та ігнорування звернень представників місцевих організацій.
Реакція
У пресслужбі «Голосу» заявили, що офіційно про наміри вийти ніхто з депутатів поки не повідомляв. Там обіцяють реагувати вже за фактом конкретних дій окремих депутатів.
«Про можливі наміри деяких членів фракції «Голос» виходити з неї нам відомо виключно з коментарів ЗМІ двох народних депутатів. Партія реагуватиме на конкретні дії, як-от вихід депутатів із фракції», — заявили в політсилі.
- Раніше в «Голосі» заявили, що оголосили попередження шістьом нардепам фракції, і пояснили, що це повʼязано з голосуванням у парламенті за те, щоб направити до Конституційного суду для аналізу законопроєкт про процедуру призначення керівників НАБУ і Державного бюро розслідувань. 16 березня за рішення про направлення в КСУ проголосували 267 нардепів, зокрема й представники «Голосу».
- Серед тих, кому в партії оголосили попередження, був нардеп Ярослав Юрчишин. Він заявив, що політсила «зробила останнє китайське попередження, якщо ми не будемо голосувати так, як вимагає партія».
- За словами Устінової, партія найняла ботів для атаки на «неугодних» депутатів. Нардеп надала докази.
- У розпорядженні «Бабеля» також опинилася заява регіональних осередків «Голосу» — вони вимагають скликати зʼїзд політсили через тиск, який керівництво чинить на групу депутатів.
- Голова партії Кіра Рудик заявила, що причиною конфлікту в «Голосі» є проблема зростання.
- 7 червня з «Голосу» вийшов Сергій Притула. Він сказав, що нинішня позиція партії не відповідає її початковим основам. У партії пізніше заявили, що Притула «хотів отримати керівні посади будь-якою ціною».