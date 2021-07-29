Пʼятеро нардепів вийшли з партії «Голос» й анонсували вихід інших

Нардеп від партії «Голос» Олександра Устінова заявила, що виходить з лав політсили.

Про це вона написала у Facebook.

«На жаль, керівництво в особі Кіри Рудик і контрольована нею політична рада «Голосу» штучно створили умови, за яких 75% партійців і місцевих депутатів не будуть представлені на зʼїзді. Зʼїзд формувався виходячи не з кількості партійців і депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва», — написала вона.

За словами Устінової, більшість народних депутатів не братимуть участі у зʼїзді «Голосу» та покидають партію.

«Зважаючи на повне ігнорування позиції більшості членів партії та організацій, які їх представляють з боку керівництва, ми бойкотуємо цей захід і виходимо з членів партії. «Голосу» більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди та осередки. Тепер це партія імені однієї людини — Кіри Рудик, яка (партія) існує виключно на папері», — додала Устінова.