Пятеро нардепов вышли из партии «Голос» и анонсировали выход других

Нардеп от партии «Голос» Александра Устинова заявила, что выходит из рядов политсилы.
Об этом она написала в Facebook.
«К сожалению, руководство в лице Киры Рудык и контролируемый ею политический совет «Голоса» искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде. Съезд формировался исходя не из количества партийцев и депутатов, представленных в местных общинах, а по лояльности к руководству», — написала она.
По словам Устиновой, большинство народных депутатов не будут участвовать в съезде «Голоса» и покидают политсилу.
«Учитывая полное игнорирование позиции большинства членов партии и организаций, представляющих их со стороны руководства, мы бойкотируем данное мероприятие и выходим из партии. «Голоса» больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это партия имени одного человека — Киры Рудык, которая (партия) существует исключительно на бумаге», — добавила Устинова.
Нардеп призвала ячейки поддержать это заявление и не участвовать в съезде, цель которого — «зацементировать власть Рудык».
Нардеп Ярослав Юрчишин поблагодарил коллег, которые выдвигали его на должность председателя партии. «В «Голосе» руководство партии отошло от этих принципов почти год назад и с тех пор ситуация только усложняется. Поэтому я выхожу из партии и не буду легитимизировать своим участием профанацию, в которую превратилась партия», — объяснил свой шаг нардеп.
С аналогичным заявлением выступили и нардепы Соломия Бобровская, Ольга Стефанишина и Юлия Клименко.
- 7 июня партию покинул Сергей Притула. 9 июня ячейка Черновицкой области потребовала отставки Рудык. На следующий день часть членов Винницкой ячейки заявили, что выходят из партии. Черкасская и Ивано-Франковская ячейки тоже потребовали от Рудык сложить полномочия.
- 16 июня на фоне раскола в партии «Голос» 10 депутатов ее парламентской фракции создали отдельное объединение «Справедливость» и объявили недоверие руководству. В партии создание депутатской группы назвали незаконным.
- Сама Рудык говорила, что причиной конфликта в «Голосе» является проблема роста.