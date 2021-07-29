Пятеро нардепов вышли из партии «Голос» и анонсировали выход других

Нардеп от партии «Голос» Александра Устинова заявила, что выходит из рядов политсилы.

Об этом она написала в Facebook.

«К сожалению, руководство в лице Киры Рудык и контролируемый ею политический совет «Голоса» искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде. Съезд формировался исходя не из количества партийцев и депутатов, представленных в местных общинах, а по лояльности к руководству», — написала она.

По словам Устиновой, большинство народных депутатов не будут участвовать в съезде «Голоса» и покидают политсилу.

«Учитывая полное игнорирование позиции большинства членов партии и организаций, представляющих их со стороны руководства, мы бойкотируем данное мероприятие и выходим из партии. «Голоса» больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это партия имени одного человека — Киры Рудык, которая (партия) существует исключительно на бумаге», — добавила Устинова.