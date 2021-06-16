Две областные ячейки «Голоса» требуют от Рудык сложить полномочия

Черкасская и Ивано-Франковская ячейки партии «Голос» требуют от лидера Киры Рудык добровольно сложить полномочия и провести открытый съезд, чтобы выбрать нового главу политсилы.

«Партия потеряла львиную долю членов и сторонников, а с недавних пор еще и половину фракции Верховной Рады. А это явный сигнал, что партия требует глобальных изменений. Призываем лидера партии Киру Рудык добровольно сложить полномочия», — сказано в заявлении Черкасской областной ячейки.

Ивано-Франковская областная ячейка требует перезагрузить партию, поскольку конфликт во фракции подрывает доверие.

«Мы получили шквал незаслуженной критики после того, как несколько нардепов отдали свои голоса за внесение в повестку дня законопроекта № 5554 о русском языке в кино. За такие ошибки надо отвечать», — отметили в заявлении.

Кроме Рудык, ячейка также требует заменить руководителя парламентской фракции Ярослава Железняка.