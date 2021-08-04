Голова Івано-Франківського осередку «Голосу» вийшов з партії. Він звинувачує Рудик у тиску

Він пояснив, що як один з делегатів з’їзду, не підтримав ні виключення з партії «неугодних» нардепів, ні зміни до статуту, ні виключення з політради п Ростислава Добоша та Віктора Євпака.

«Після з’їзду Кіра Рудик зателефонувала. Сказала, що бачила на камерах відеоспостереження, що я голосував не так, як треба (?!). Мовляв, я був зобов’язаний голосувати так, як вона сказала, а не так, як мені хочеться», — написав Тищенко.

Він наполіг на тому, що «не збирається перетворюватися на чиюсь маріонетку» і відмовляється брати участь у «токсичних процесах», які відбуваються вже в «кишеньковій партії «Голос».