Розкол в «Голосі»: зʼїзд висловив довіру Рудик і переобрав політраду

Делегати зʼїзду партії «Голос» висловили підтримку чинній главі політсили Кірі Рудик.
Про це повідомляється на сторінці партії.
«86% делегатів висловили свою підтримку чинній голові партії», — йдеться в повідомленні. Зазначається, що на зʼїзді Рудик відзвітувала про роботу партії з часу проведення місцевих виборів у жовтні 2020 року та презентувала бачення подальшого розвитку партії.
Крім того, зʼїзд затвердив оновлений склад політради. У ньому залишилися Інна Совсун, Ярослав Железняк, Андрій Осадчук та Григорій Маленко. Також до оновленої політради обрали голову Рівненської обласної територіальної організації партії Романа Денисюка й Олексія Бабешка, який очолює Харківську обласну територіальну організацію партії.
«Партія «Голос» дякує Віктору Євпаку та Ростиславу Добошу за роботу та повагу до демократичних процедур», — зазначили в партії.
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