Глава Ивано-Франковской ячейки «Голоса» вышел из партии. Он обвиняет Рудык в давлении

Он пояснил, что в качестве одного из делегатов съезда, не поддержал ни исключение из партии «неугодных» нардепов, ни изменения в устав, ни исключение из политсовета Ростислава Добоша и Виктора Евпака.

«После съезда Кира Рудык позвонила. Сказала, что видела на камерах видеонаблюдения, что я голосовал не так, как надо (?!). Мол, я был обязан голосовать так, как она сказала, а не так, как мне хочется», — написал Тищенко.

Он настоял на том, что «не собирается превращаться в чью-то марионетку» и отказывается участвовать в «токсичных процессах», которые происходят уже в «карманной партии «Голос».