Ивано-Франковская городская ячейка «Голоса» вышла из партии в полном составе

Команда Ивано-Франковской городской организации в полном составе вышла из партии «Голос». Перед этим политсилу покинул глава Ивано-Франковской ячейки Владимир Тищенко.
Об этом говорится в заявлении Ивано-Франковской городской организации.
«Имея понимание того, что мы не есть, не были и не будем марионетками в чьих-то руках, Ивано-Франковская городская ячейка в полном составе приняла решение о выходе из политической парти «Голос», — отметили франковчане.
Они объяснили, что городской центр всегда выступал за честность, прозрачность и демократичность, однако «руководство партии пренебрегло этими принципами и идеями».
Команда заявила, что «вместо соблюдения демократических ценностей, действующая глава партии с близким окружением решили узурпировать в ней власть и распределить ее между своими доверенными людьми».
Точкой невозврата они считают «имитацию так называемого съезда партии который на 85% состоял из лояльных к Кире Рудык людей».
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