«Спільна робота з будівництва політсили неможлива». Партія «Голос» підтримала рішення частини депутатів покинути її

Партія «Голос» підтримала рішення частини народних депутатів вийти з політсили, адже спільна робота з будівництва партії неможлива. Про це йдеться в заяві партії, яку оприлюднили 29 липня.

При цьому в партії підкреслили, що базових ідеологічних розбіжностей з колегами у них немає. Тому політсила сподівається, що вони й надалі виконуватимуть програму партії «Голос», з якою виграли вибори.