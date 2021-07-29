«Спільна робота з будівництва політсили неможлива». Партія «Голос» підтримала рішення частини депутатів покинути її

Партія «Голос» підтримала рішення частини народних депутатів вийти з політсили, адже спільна робота з будівництва партії неможлива. Про це йдеться в заяві партії, яку оприлюднили 29 липня.
При цьому в партії підкреслили, що базових ідеологічних розбіжностей з колегами у них немає. Тому політсила сподівається, що вони й надалі виконуватимуть програму партії «Голос», з якою виграли вибори.
Нагадаємо, що 29 липня на зʼїзді партії «Голос» пʼятеро нардепів оголосили про вихід із політсили: Олександра Устінова, Соломія Бобровська, Ольга Стефанишина, Юлія Клименко та Ярослав Юрчишин. Покинути партію вони вирішили з низки причин, зокрема через ігнорування з боку керівництва (в особі Кіри Рудик і Ярослава Железняка) їхніх позицій.
- 7 червня партію покинув Сергій Притула. 9 червня осередок Чернівецької області вимагав відставки Рудик. Наступного дня частина членів Вінницького осередку заявили, що виходять із партії. Черкаський та Івано-Франківський осередки теж зажадали від Рудик скласти повноваження.
- 16 червня на тлі розколу в партії «Голос» 10 депутатів її парламентської фракції створили окреме обʼєднання «Справедливість» і оголосили недовіру керівництву. У партії створення депутатської групи назвали незаконним.
- Сама Рудик говорила, що причиною конфлікту в «Голосі» є проблема зростання.